09.01.2026
09.01.2026 10:31

Μενδώνη για την απώλεια του Χρήστου Πολίτη: «Ακάματος εργάτης του θεάτρου, σεμνός υπηρέτης της Τέχνης

09.01.2026 10:31
politis-mendoni-new

Τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του ηθοποιού Χρήστου Πολίτη εξέφρασε με δήλωση που εξέδωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για έναν σπουδαίο ηθοποιό, έναν ακάματο εργάτη του θεάτρου, έναν σεμνό υπηρέτη της Τέχνης.

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρίστου Πολίτη, ο οποίος διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη, υπηρετώντας την με ζήλο και ανιδιοτέλεια.

Για το μεγάλο κοινό, ο Χρίστος Πολίτης ίσως παραμένει ταυτισμένος με την πολύχρονη και καθημερινή παρουσία του στην τηλεόραση: έναν ρόλο απαιτητικό, τον οποίο υπηρέτησε με επαγγελματισμό και αφοσίωση.

Ο Χρίστος Πολίτης ήταν, όμως, πολλά ακόμη. Ο απόφοιτος της Σχολής του Εθνικού με γερή θεατρική σκευή, που του επέτρεψε από νεαρή ηλικία να στέκεται επάξια δίπλα στους “μεγάλους” του χώρου και να αναμετράται με τα κλασικά κείμενα. Ακάματος εργάτης του θεάτρου, ως ερμηνευτής και ως συνδημιουργός, μαζί με τον Αντώνη Αντύπα, του “Απλού Θεάτρου”, του καινοτόμου σχήματος που για χρόνια προσέφερε υψηλής ποιότητας παραστάσεις κορυφαίων έργων του σύγχρονου ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Ηθοποιός με επιλεκτικές και διακριτές κινηματογραφικές παρουσίες. Και, πάντοτε, σεμνός υπηρέτης της Τέχνης, που παρά την αναγνωρισιμότητά του, δεν επεδίωξε την ανώφελη και περιττή προβολή, ούτε συνέδεσε με αυτή την μακρόχρονη πορεία του στη σκηνή και την οθόνη, μικρή και μεγάλη. Στους οικείους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια» καταλήγει η υπουργός Πολιτισμού.

titan america
BUSINESS

Τιτάν: Εξαγορά εργοστασίου τσιμέντου στην Αμερική αξίας 310 εκατ. δολαρίων

tsiaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Τσιάρας: 9 στους δέκα αγρότες θα πάρουν ρεύμα με 8,5 λεπτά/kWh

stefanos-kaselakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης πήρε θέση για το σκάνδαλο στη Κύπρο – Περιμένει παραίτηση Χριστοδουλίδη και στηρίζει νέο κόμμα

iran-diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καζάνι που βράζει η χώρα με 45 νεκρούς και διαδηλώσεις σε 92 πόλεις – Ο Τραμπ απειλεί το καθεστώς Χαμενεΐ

nikos_dendias_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ζητούν ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο Δένδια

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Καρυστιανού  

xionia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα χιονίσει ακόμα και μέσα στην Αθήνα

