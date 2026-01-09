search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 15:00
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 14:41

Θριαμβευτική πρεμιέρα για Τάκη Ζαχαράτο και Έλενα Παπαρίζου στο NOX

09.01.2026 14:41
paparizou-zacharatos-nox-new

Με τεράστια επιτυχία, πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα για τον Τάκη Ζαχαράτο, την Έλενα Παπαρίζου και του “The Velvet Night” εγκαινιάζοντας τις Τετάρτες στο NOX – The Cabaret Edition!

Με τεράστια επιτυχίαασφυκτικά γεμάτο NOX και ένα κοινό που χειροκροτούσε όρθιο και ασταμάτητα, πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του “The Velvet Night”, εγκαινιάζοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τις Τετάρτες στο NOX – The Cabaret Edition!

Μια πρεμιέρα που δεν έμοιαζε με καμία άλλη και επιβεβαίωσε από το πρώτο λεπτό ότι πρόκειται για το πιο φαντασμαγορικό show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στη νυχτερινή Αθήνα, και όπου τίποτα δεν είναι προβλέψιμο…

Ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλενα Παπαρίζου μάγεψαν, απογείωσαν και συγκλόνισαν το κοινό σε μια συνάντηση-υπερθέαμα, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ο Τάκης Ζαχαράτος, απολαυστικός, σαρωτικός, καταιγιστικός, με μιμήσεις-ρεσιτάλ, ανεξάντλητο χιούμορ και θεατρικό μεγαλείο, χάρισε στιγμές ασταμάτητου γέλιου, συγκίνησης και ενθουσιασμού. Η Έλενα Παπαρίζου, όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Εκθαμβωτική, αποκαλυπτική, απόλυτα αισθησιακή, και πιο diva από ποτέ με τις συγκλονιστικές ερμηνείες της και την καθηλωτική σκηνική της παρουσία απέδειξε ότι επάξια βρίσκεται στην κορυφή.

Το cabaret συναντά το musical σε μια υπερπαραγωγή ευρωπαϊκών προδιαγραφών άνευ προηγουμένου: τολμηρές και εκρηκτικές χορογραφίες, εντυπωσιακά σκηνικά, πολυτελή κοστούμια υψηλής αισθητικής, καθηλωτικά light show, υπερσύγχρονα video art και ανατρεπτικές εκπλήξεις, συνθέτουν έναν φαντασμαγορικό κόσμο που παρασύρει τον θεατή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η σκηνοθετική και καλλιτεχνική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού μεταμόρφωσε το NOX σε έναν μαγικό, βελούδινο, glamorous θεατρικό χώρο, όπου όλα λειτουργούν στην απόλυτη εντέλεια. Οι 25 χορευτές και οι 13 μουσικοί, με πάθος, ακρίβεια και θεατρικότητα, απογείωσαν το θέαμα σε επίπεδο μεγάλων διεθνών σκηνών. Το “The Velvet Night” show θέτει νέα δεδομένα, επαναπροσδιορίζει τη νυχτερινή διασκέδαση στην Ελλάδα και ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ!

Η εμπειρία της βραδιάς ολοκληρώθηκε με το “Culinary Experience by Beefbar” @ NOX, μια premium ταξιδιωτική γαστρονομική πρόταση με signature dishes, ειδικά επιλεγμένα για το ύφος του θεάματος, προσφέροντας έναν απόλυτα κοσμοπολίτικο συνδυασμό Dinner • Show • Experience, που ενθουσίασε τους καλεσμένους και συμπλήρωσε ιδανικά τη μοναδική βραδιά.

Η πρεμιέρα του “The Velvet Night” δεν ήταν απλώς επιτυχημένη. Ήταν εκρηκτική, ανεπανάληπτη, καθηλωτική. Ένα show χωρίς προηγούμενο, που ήδη συζητιέται ως το απόλυτο talk of the town!

Απόλυτα Crazy! Απόλυτα Sexy! Απόλυτα …“The Velvet Night”. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…

Διαβάστε επίσης:

«Ο Κόσμος Είναι Ένας»: Ο Κωνσταντίνος Βήτα «συνομιλεί» με το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου

David Bowie: Ανοίγουν για το κοινό οι πόρτες του πατρικού του σπιτιού – Η «νεκρή ζώνη» του σαλονιού και οι σημειώσεις για τους βαθμούς του

Κριτική ταινίας: «Το αριστερό μου χέρι» – Για τους απόκληρους της Ταϊπέι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
krotos-1
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

Ισοπαλία τηλεθέασης το 2025 μεταξύ Mega και Alpha

jennifer-lawrence_emma-stone_0901_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Η… χιουμοριστική «κόντρα» της Jennifer Lawrence με την Emma Stone με αφορμή τις υποψηφιότητες των Actor Awards

mitsotakis_sinanis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον δήμαρχο Αγίου Ευστράτιου

paparizou-zacharatos-nox-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θριαμβευτική πρεμιέρα για Τάκη Ζαχαράτο και Έλενα Παπαρίζου στο NOX

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Καρυστιανού  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 14:58
krotos-1
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

Ισοπαλία τηλεθέασης το 2025 μεταξύ Mega και Alpha

jennifer-lawrence_emma-stone_0901_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Η… χιουμοριστική «κόντρα» της Jennifer Lawrence με την Emma Stone με αφορμή τις υποψηφιότητες των Actor Awards

1 / 3