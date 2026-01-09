Τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη: Η στιγμή που το αυτοκίνητο καρφώνεται στην κολώνα του τραμ (Video)

Εκτός κινδύνου στο ΚΑΤ νοσηλεύονται τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν στο τροχαίο στη Νέα Σμύρνη.

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται το αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα επί της Ελευθερίου Βενιζέλου, προσκρούει στο κράσπεδο και στη συνέχεια καρφώνεται σε κολώνα που βρίσκεται στη γραμμή του τραμ.

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού και της συνοδηγού επιχείρησαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες.

