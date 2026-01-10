Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό: Στο επίκεντρο οι τακτικές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας

Στο Μέγαρο Μαξίμου συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο τις τακτικές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να ανανεωθεί για ακόμη έναν χρόνο η θητεία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, καθώς και των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού. Προς ανανέωση οδεύουν και οι θητείες του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να αποτυπωθούν επίσημα στην ανακοίνωση που θα εκδοθεί μετά το πέρας της συνεδρίασης.

