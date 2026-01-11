search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 23:25
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.01.2026 21:26

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για τους λόγους της πρωτοφανούς κατάρρευσης της εναέριας κυκλοφορίας και να αναλάβει τις ευθύνες της»

11.01.2026 21:26
pasok new

«Έχοντας παρέλθει ήδη σημαντικό χρονικό διάστημα από την πρωτοφανή κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα και τον διεθνή διασυρμό που αυτή προκάλεσε, προκαλεί έντονη ανησυχία το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του προβλήματος, ούτε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ούτε κυρίως από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών», επισημαίνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή τους.

Συγκεκριμένα ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υποδομών-Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ, Αναστάσιος Νικολαΐδης, και ο Γραμματέας Τομέα Μεταφορών, Νίκος Ηλιού, αναφέρουν ότι «η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας και του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας προϋποθέτει τη δημόσια και υπεύθυνη παρουσίαση των λόγων που οδήγησαν στην απώλεια συχνοτήτων και στη σοβαρή δυσλειτουργία του συστήματος, καθώς και την ανάληψη ευθυνών σε όλα τα επίπεδα».

Σημειώνουν ότι «το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει με εκκωφαντικό τρόπο, για ακόμη μία φορά, το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων και της παλαιότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, ο οποίος παραμένει απαρχαιωμένος, ευάλωτος και ανεπαρκώς συντηρημένος». Υπογραμμίζουν ότι «η άμεση αναβάθμιση του εξοπλισμού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» και ότι «η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για τη διαρκή υποβάθμιση των συστημάτων ασφάλειας και να σταματήσει να παρουσιάζει μια πλασματική εικόνα ‘κανονικότητας’».

Αναφέρουν, τέλος, ότι το ΠΑΣΟΚ ενώνει τη φωνή του με εκείνη των εργαζόμενων ζητώντας την άμεση υλοποίηση όλων των αιτημάτων που σχετίζονται με την ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας των πτήσεων στη χώρα μας.

Διαβάστε επίσης:

Το «κόμμα Καρυστιανού» και η νέα ρωγμή στο πολιτικό σύστημα

Ο Γεωργιάδης πέταξε «καρφί» σε Δένδια: «Να μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου» (video)

Στη Μαδρίτη τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης – Επαφές με Σάντσεθ και βασιλιά Φίλιππο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
barcelona-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μπαρτσελόνα σήκωσε το Σούπερ Καπ στη ματσάρα κόντρα στην Ρεάλ με 3-2 (videos)

filippa-1
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη: Η διπλωμάτης που βρέθηκε στην καταιγίδα ενός σκανδάλου – Ποια είναι η Πρώτη Κυρία της Κύπρου

w11-201037tete11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Παίκτης της Γκρέμιο και με τη βούλα ο Τετέ

astunomia_kupros
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Κύπρο – Βρέθηκε νεκρός σε κτίριο της Ρωσικής πρεσβείας, ενώ αναζητείται Ρώσος μεγιστάνας

real-barcelona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασύλληπτα πράγματα στο ισπανικό Super Cup: Από το 1-0 του 45΄στο 2-2 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου! – Δείτε τα γκολ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

dandoylaki-new
LIFESTYLE

Κάτια Δανδουλάκη: Ενοχλημένη με την ανάρτηση για τον Χρήστο Πολίτη - Του fan club της και όχι δικό της το «αντίο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 23:25
barcelona-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μπαρτσελόνα σήκωσε το Σούπερ Καπ στη ματσάρα κόντρα στην Ρεάλ με 3-2 (videos)

filippa-1
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη: Η διπλωμάτης που βρέθηκε στην καταιγίδα ενός σκανδάλου – Ποια είναι η Πρώτη Κυρία της Κύπρου

w11-201037tete11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Παίκτης της Γκρέμιο και με τη βούλα ο Τετέ

1 / 3