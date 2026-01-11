ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για τους λόγους της πρωτοφανούς κατάρρευσης της εναέριας κυκλοφορίας και να αναλάβει τις ευθύνες της»

«Έχοντας παρέλθει ήδη σημαντικό χρονικό διάστημα από την πρωτοφανή κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα και τον διεθνή διασυρμό που αυτή προκάλεσε, προκαλεί έντονη ανησυχία το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του προβλήματος, ούτε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ούτε κυρίως από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών», επισημαίνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή τους.

Συγκεκριμένα ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υποδομών-Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ, Αναστάσιος Νικολαΐδης, και ο Γραμματέας Τομέα Μεταφορών, Νίκος Ηλιού, αναφέρουν ότι «η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας και του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας προϋποθέτει τη δημόσια και υπεύθυνη παρουσίαση των λόγων που οδήγησαν στην απώλεια συχνοτήτων και στη σοβαρή δυσλειτουργία του συστήματος, καθώς και την ανάληψη ευθυνών σε όλα τα επίπεδα».

Σημειώνουν ότι «το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει με εκκωφαντικό τρόπο, για ακόμη μία φορά, το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων και της παλαιότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, ο οποίος παραμένει απαρχαιωμένος, ευάλωτος και ανεπαρκώς συντηρημένος». Υπογραμμίζουν ότι «η άμεση αναβάθμιση του εξοπλισμού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» και ότι «η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για τη διαρκή υποβάθμιση των συστημάτων ασφάλειας και να σταματήσει να παρουσιάζει μια πλασματική εικόνα ‘κανονικότητας’».

Αναφέρουν, τέλος, ότι το ΠΑΣΟΚ ενώνει τη φωνή του με εκείνη των εργαζόμενων ζητώντας την άμεση υλοποίηση όλων των αιτημάτων που σχετίζονται με την ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας των πτήσεων στη χώρα μας.

