Αμερικανός βουλευτής κατέθεσε νομοσχέδιο για να γίνει η Γροιλανδία η 51η πολιτεία των ΗΠΑ

Νομοσχέδιο που εξουσιοδοτεί τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να… αποκτήσει τη Γροιλανδία και να τη μετατρέψει στην 51η πολιτεία των ΗΠΑ κατέθεσε τη Δευτέρα, 12/1, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο βουλευτής των Ρεπουμπλικανών από τη Φλόριντα, Ράντι Φάιν.

Όπως ανέφερε, η κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών θα ωφελήσει τους κατοίκους της Γροιλανδίας, δεδομένης και της «αδυναμίας της Δανίας να προστατεύσει το νησί».

Το νομοσχέδιο Greenland Annexation and Statehood Act, υποστηρίζει ο ίδιος, «εστιάζει στην εξασφάλιση των στρατηγικών συμφερόντων εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αρκτική, και στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών που προέρχονται από την Κίνα και τη Ρωσία».

«Η αποκατάσταση της αμερικανικής ισχύος απαιτεί αποφασιστική δράση»

Ο Φάιν θεωρεί πως η Γροιλανδία «δεν είναι ένα μακρινό προκεχωρημένο φυλάκιο που μπορούμε να αγνοήσουμε, αλλά ένα ζωτικό περιουσιακό στοιχείο εθνικής ασφάλειας».

«Όποιος ελέγχει τη Γροιλανδία, ελέγχει τις βασικές ναυτιλιακές οδούς της Αρκτικής και την αρχιτεκτονική ασφάλειας που προστατεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερική δεν μπορεί να αφήσει αυτό το μέλλον στα χέρια καθεστώτων που περιφρονούν τις αξίες μας και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλειά μας», τόνισε ο ίδιος.

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχουν καταστήσει σαφές ότι η Αρκτική αναδύεται ραγδαία ως ένα σημαντικό πεδίο ανταγωνισμού παγκόσμιας ισχύος. Οι εχθροί μας βρίσκονται επί του παρόντος σε δύσκολη θέση, καθώς μόλις εξουδετερώσαμε έναν από τους κορυφαίους συμμάχους τους, τον Νικολάς Μαδούρο, στη Βενεζουέλα.

Η Κίνα και η Ρωσία συνεχίζουν να επεκτείνουν επιθετικά την παρουσία τους στην περιοχή, ενώ τα χρόνια της αδύναμης πολιτικής του Τζο Μπάιντεν επέτρεψαν την υποβάθμιση της στρατηγικής θέσης της Αμερικής. Η αποκατάσταση της αμερικανικής ισχύος απαιτεί αποφασιστική δράση», επισημαίνει ο ίδιος.

