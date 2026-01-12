Δέσποινα Βανδή – Μελίνα Νικολαΐδη: Μαμά και κόρη τραγουδούν μαζί και οι followers τις αποθεώνουν (Video)

Tο τραγούδι «Can’t Help Falling in Love» ερμήνευσαν η Δέσποινα Βανδή και η Μελίνα Νικολαΐδη, δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο στα social media.

Μαμά και κόρη τραγούδησαν μπροστά στον φακό, απολαμβάνοντας τη στιγμή, με τους διαδικτυακούς τους φίλους να κατακλύζουν το προφίλ της τραγουδίστριας στο Instagram με αποθεωτικά σχόλια τόσο για τις φωνητικές ικανότητες της 21χρονης όσο και για την όμορφη σχέση και χημεία που έχουν οι δυο τους.

«Αυτά τα όμορφα, φωτεινά και αγνά θέλουμε», «Καταπληκτικό», «Υπέροχες!!!! Το μήλο κάτω από τη μηλιά έπεσε!!!», «Φωνάρες μαμά και κόρη», «Τι ωραία εικονα!!!», «Μας συγκινήσατε» ήταν λίγα μόνο από τα σχόλια των followers.

Διαβάστε επίσης:

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

Ναταλία Γερμανού για Φρέντυ Γερμανό: «Δεν είναι από τις εμφανίσεις του που είπα μπράβο» – «Να είμαστε αντικειμενικοί με τους γονείς μας» (Video)