12.01.2026 09:07

Δέσποινα Βανδή – Μελίνα Νικολαΐδη: Μαμά και κόρη τραγουδούν μαζί και οι followers τις αποθεώνουν (Video)

12.01.2026 09:07
Tο τραγούδι «Can’t Help Falling in Love» ερμήνευσαν η Δέσποινα Βανδή και η Μελίνα Νικολαΐδη, δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο στα social media.

Μαμά και κόρη τραγούδησαν μπροστά στον φακό, απολαμβάνοντας τη στιγμή, με τους διαδικτυακούς τους φίλους να κατακλύζουν το προφίλ της τραγουδίστριας στο Instagram με αποθεωτικά σχόλια τόσο για τις φωνητικές ικανότητες της 21χρονης όσο και για την όμορφη σχέση και χημεία που έχουν οι δυο τους.

«Αυτά τα όμορφα, φωτεινά και αγνά θέλουμε», «Καταπληκτικό», «Υπέροχες!!!! Το μήλο κάτω από τη μηλιά έπεσε!!!», «Φωνάρες μαμά και κόρη», «Τι ωραία εικονα!!!», «Μας συγκινήσατε» ήταν λίγα μόνο από τα σχόλια των followers.

