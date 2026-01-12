search
ΚΟΣΜΟΣ

12.01.2026 10:18

Φρίκη στον Ισημερινό: Βρέθηκαν 5 ανθρώπινα κεφάλια κρεμασμένα σε παραλία – Το απειλητικό μήνυμα και τα ναρκωτικά

isimerinos-apokefalismoi
Photo: X / @UltimaHoraCR

Φρίκη προκαλεί το μακάβριο εύρημα που ήρθε στο φως στο νοτιοδυτικό Ισημερινό, στο μικρό λιμάνι του Πουέρτο Λόπες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Associated Press , βρέθηκαν πέντε ανθρώπινα κεφάλια κρεμασμένα από σχοινιά σε τουριστικήη παραλία, καθώς η χώρα δοκιμάζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν από μέσα ενημέρωσης του Ισημερινού έδειχναν το αιματηρό σκηνικό.

Δίπλα στα κεφάλια υπήρχε μια προειδοποιητική πινακίδα που απευθυνόταν σε φερόμενους εκβιαστές ψαράδων στο μικρό αλιευτικό λιμάνι του Πουέρτο Λόπες.

Τα σχοινιά ήταν δεμένα σε ξύλινους πασσάλους στην παραλία.

Αστυνομική αναφορά απέδωσε το περιστατικό σε σύγκρουση μεταξύ εγκληματικών ομάδων.

Δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών με διασυνδέσεις με διεθνή καρτέλ δραστηριοποιούνται στην περιοχή και έχουν χρησιμοποιήσει ψαράδες και τα μικρά τους σκάφη για τις παράνομες δραστηριότητές τους, σύμφωνα με τις αρχές.

Διαμάχη για τον έλεγχο εδαφών και των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών έχει πυροδοτήσει βίαια επεισόδια σε ολόκληρη την επαρχία Μανάμπι, όπου βρίσκεται το Πουέρτο Λόπες.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πραγματοποίησε επιχειρήσεις ελέγχου και επιτήρησης στο Πουέρτο Λόπες εν μέσω της συνεχιζόμενης κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει επιβληθεί σε εννέα από τις 24 επαρχίες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Μανάμπι.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποσκοπεί στον περιορισμό της κλιμάκωσης της βίας, ιδίως στις παράκτιες περιοχές, και περιορίζει ορισμένα πολιτικά δικαιώματα.

Οι αστυνομικοί έλεγχοι στο Πουέρτο Λόπες αυξήθηκαν μετά από μια σφαγή που άφησε έξι νεκρούς πριν από δύο εβδομάδες.

Μια δεύτερη ένοπλη επίθεση τρεις ημέρες αργότερα άφησε τον ίδιο αριθμό νεκρών στη Μάντα, επίσης στην επαρχία Μανάμπι.

Ο Ισημερινός έχει βυθιστεί σε ένα κύμα βίας για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, αφού μετατράπηκε σε κέντρο εφοδιαστικής υποστήριξης για την αποθήκευση και διανομή ναρκωτικών που εισέρχονται κυρίως από το βόρειο σύνορο με την Κολομβία και το νότιο σύνορο με το Περού.

Το 2025 ήταν η πιο βίαιη χρονιά που έχει καταγραφεί στον Ισημερινό, με περισσότερες από 9.000 ανθρωποκτονίες σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2023 με 8.248 θανάτους.

Finke_River5
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αυτό είναι το αρχαιότερο ποτάμι του κόσμου – Έχει ηλικία μεταξύ 300 και 400 εκατ. ετών

giorgos_ouranos_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η «κοινωνική απάθεια» στην Ευρώπη του 21ου αιώνα!

SEKPY photo_M.Moustakas
BUSINESS

Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα

halfnote
ADVERTORIAL

Φένια Παπαδόδημα και Human Touch έρχονται στο Half Note Jazz Club

fisikotherapeutis
ΥΓΕΙΑ

ΠΦΣ: «Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ και των φυσικοθεραπευτών των δημοσίων νοσοκομείων»

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

