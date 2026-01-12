Φρίκη στον Ισημερινό: Βρέθηκαν 5 ανθρώπινα κεφάλια κρεμασμένα σε παραλία – Το απειλητικό μήνυμα και τα ναρκωτικά

Φρίκη προκαλεί το μακάβριο εύρημα που ήρθε στο φως στο νοτιοδυτικό Ισημερινό, στο μικρό λιμάνι του Πουέρτο Λόπες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Associated Press , βρέθηκαν πέντε ανθρώπινα κεφάλια κρεμασμένα από σχοινιά σε τουριστικήη παραλία, καθώς η χώρα δοκιμάζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν από μέσα ενημέρωσης του Ισημερινού έδειχναν το αιματηρό σκηνικό.

Δίπλα στα κεφάλια υπήρχε μια προειδοποιητική πινακίδα που απευθυνόταν σε φερόμενους εκβιαστές ψαράδων στο μικρό αλιευτικό λιμάνι του Πουέρτο Λόπες.

Τα σχοινιά ήταν δεμένα σε ξύλινους πασσάλους στην παραλία.

#MUNDO| La Policía de Ecuador encontró cinco cabezas humanas colgadas con un mensaje de advertencia en una playa turística en Puerto López, provincia de Manabí. El crimen habría ocurrido enmarcado en disputas por extorsiones a comerciantes de la región.



Junto a las cabezas… pic.twitter.com/0N200Ke3YG January 11, 2026

Αστυνομική αναφορά απέδωσε το περιστατικό σε σύγκρουση μεταξύ εγκληματικών ομάδων.

Δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών με διασυνδέσεις με διεθνή καρτέλ δραστηριοποιούνται στην περιοχή και έχουν χρησιμοποιήσει ψαράδες και τα μικρά τους σκάφη για τις παράνομες δραστηριότητές τους, σύμφωνα με τις αρχές.

Διαμάχη για τον έλεγχο εδαφών και των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών έχει πυροδοτήσει βίαια επεισόδια σε ολόκληρη την επαρχία Μανάμπι, όπου βρίσκεται το Πουέρτο Λόπες.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πραγματοποίησε επιχειρήσεις ελέγχου και επιτήρησης στο Πουέρτο Λόπες εν μέσω της συνεχιζόμενης κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει επιβληθεί σε εννέα από τις 24 επαρχίες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Μανάμπι.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποσκοπεί στον περιορισμό της κλιμάκωσης της βίας, ιδίως στις παράκτιες περιοχές, και περιορίζει ορισμένα πολιτικά δικαιώματα.

Οι αστυνομικοί έλεγχοι στο Πουέρτο Λόπες αυξήθηκαν μετά από μια σφαγή που άφησε έξι νεκρούς πριν από δύο εβδομάδες.

Μια δεύτερη ένοπλη επίθεση τρεις ημέρες αργότερα άφησε τον ίδιο αριθμό νεκρών στη Μάντα, επίσης στην επαρχία Μανάμπι.

Ο Ισημερινός έχει βυθιστεί σε ένα κύμα βίας για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, αφού μετατράπηκε σε κέντρο εφοδιαστικής υποστήριξης για την αποθήκευση και διανομή ναρκωτικών που εισέρχονται κυρίως από το βόρειο σύνορο με την Κολομβία και το νότιο σύνορο με το Περού.

Το 2025 ήταν η πιο βίαιη χρονιά που έχει καταγραφεί στον Ισημερινό, με περισσότερες από 9.000 ανθρωποκτονίες σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2023 με 8.248 θανάτους.

