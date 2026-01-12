Παραλίγο τραγωδία στη Λαμία – Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στη μέση του δρόμου (photos/video)

Ένα τεράστιο δέντρο έπεσε στην οδό στην οδό Σατωβριάνδου, στο κέντρο της Λαμίας λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι.

Το δέντρο που ξεριζώθηκε κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Όπως αναφέρει το lamianow, από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς, παρότι εκείνη τη στιγμή στο σημείο κινούνταν πεζοί και διερχόμενα οχήματα, γεγονός που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα.

Από την πτώση διακόπηκε η κυκλοφορία ενώ κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και η Τροχαία και προχωρούν στην απομάκρυνση του πεσμένου δέντρου, ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η κυκλοφορία.

@lamianow.gr Λαμία : Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στο κέντρο της πόλης – Από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμό (Φώτο, Βίντεο) ♬ πρωτότυπος ήχος – Lamianow.gr

