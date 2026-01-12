search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 15:28
ΕΛΛΑΔΑ

12.01.2026 13:08

Παραλίγο τραγωδία στη Λαμία – Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στη μέση του δρόμου (photos/video)

12.01.2026 13:08
Ένα τεράστιο δέντρο έπεσε στην οδό στην οδό Σατωβριάνδου, στο κέντρο της Λαμίας λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι.

Το δέντρο που ξεριζώθηκε κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Όπως αναφέρει το lamianow, από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς, παρότι εκείνη τη στιγμή στο σημείο κινούνταν πεζοί και διερχόμενα οχήματα, γεγονός που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα.

Από την πτώση διακόπηκε η κυκλοφορία ενώ κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και η Τροχαία και προχωρούν στην απομάκρυνση του πεσμένου δέντρου, ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η κυκλοφορία.

Λαμία : Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στο κέντρο της πόλης – Από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμό (Φώτο, Βίντεο)

MEDIA

Στο Naftemporiki TV η Ιρένα Αργύρη – Δύο μήνες ύστερα την συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά

ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις Εθνικής Λυρικής Σκηνής – Όπερα σε 3 τάξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο της Ραμάλα ο Αμπάς – Υποβάλλεται σε εξετάσεις

ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: 14χρονος μαχαίρωσε μαθητή και καθηγητή σε σχολείο – Πιθανή σύνδεση της επίθεσης με τη Ρωσία κατά τις αρχές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroёn Racing κερδίζει την πρώτη της νίκη στην Formula E στο Μεξικό και μπαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (photos)

LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

