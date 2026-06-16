Ακτίνα ελπίδας από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Πότε θα επέλθει η πραγματική κανονικότητα στην παγκόσμια αγορά και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα

Κύμα ανακούφισης αλλά και συγκρατημένης αισιοδοξίας διαπερνά τις διεθνείς αγορές μετά την ανακοίνωση της καταρχήν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η εξέλιξη αυτή, που προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για την εμπορική ναυτιλία, δίνει μια βαθιά ανάσα στην παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, διεθνείς αναλυτές και οικονομικά επιτελεία προειδοποιούν ότι οι πληγές που άνοιξε ο πόλεμος θα χρειαστούν μήνες για να επουλωθούν πλήρως.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε η διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία άντεξε το σοκ προκαλεί ικανοποίηση, αλλά όχι περιθώρια για εφησυχασμό, καθώς ο πληθωρισμός και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες έχουν ήδη επηρεαστεί σημαντικά.

Το στοίχημα των Στενών του Ορμούζ και η ναυσιπλοΐα

Η κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, οδήγησε σε τουλάχιστον 46 επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται παραδοσιακά το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε το σύνθημα για την επανεκκίνηση της εμπορικής δραστηριότητας και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προανήγγειλε την υπογραφή μνημονίου κατανόησης στην Ελβετία, η επιστροφή στην ομαλότητα δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων (MarineTraffic) δείχνουν ότι η κίνηση παραμένει ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται διστακτικοί, καθώς αναμένουν σαφή χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις για ασφαλείς θαλάσσιες διαδρομές. Επιπλέον, όπως εξηγούν οι ειδικοί, η αποκατάσταση των ροών απαιτεί χρόνο: τα δεξαμενόπλοια βρίσκονται σε λάθος σημεία, οι εγκαταστάσεις παραγωγής πρέπει να πιάσουν ξανά τη μέγιστη χωρητικότητά τους, ενώ εκκρεμούν και τα ζητήματα που αφορούν το κόστος ασφάλισης των πλοίων.

Η «βουτιά» του πετρελαίου και το κόστος των τροφίμων

Η θετική επίδραση της συμφωνίας αποτυπώθηκε άμεσα στην τιμή του αργού πετρελαίου Brent. Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, η τιμή είχε εκτοξευθεί στο απόγειό της κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι. Αμέσως μετά τα νέα της συμφωνίας, το Brent υποχώρησε στα 83,55 δολάρια, με τις προβλέψεις να δείχνουν πιθανή σταθεροποίηση γύρω από τα 85 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, εφόσον εξαλειφθεί η γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών αναμένεται να φέρει σταδιακά ανάσα και στο μέτωπο των τροφίμων. Η κρίση είχε εκτινάξει το κόστος των λιπασμάτων (που αποτελούν υποπροϊόν του πετρελαίου), πιέζοντας ασφυκτικά τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, επειδή η καλλιεργητική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει σε πολλά γεωγραφικά πλάτη, η αποκατάσταση του εφοδιασμού σε λιπάσματα ίσως έρθει αργά για τις φετινές σοδειές, επηρεάζοντας εν μέρει την παγκόσμια παραγωγή.

Το «ελληνικό παράδοξο» της ακρίβειας: Θα πέσουν οι τιμές στα ράφια ή θα μείνει ο πληθωρισμός της απληστίας;

Για την ελληνική οικονομία, η συμφωνία-πλαίσιο αποτελεί ένα crash test που αναμένεται να ξεγυμνώσει τις στρεβλώσεις της εγχώριας αγοράς. Ενώ η θεωρία λέει ότι η πτώση του διεθνούς Brent στα 83 δολάρια πρέπει να φέρει άμεση αποσυμπίεση, η ελληνική πραγματικότητα κινείται συχνά με το φαινόμενο της «ρουκέτας και του φτερού»: οι τιμές ανεβαίνουν σαν πύραμλος με την πρώτη γεωπολιτική απειλή, αλλά πέφτουν σαν πούπουλο όταν η κρίση περνάει.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον μετατοπίζεται από τα Στενά του Ορμούζ στα ελληνικά κανάλια διανομής:

Το άλλοθι του πολέμου τελειώνει: Μέχρι σήμερα, οι ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ βαφτίζονταν «εισαγόμενες» λόγω του κόστους των καυσίμων και των μεταφορών. Με το πετρέλαιο σε τροχιά αποκλιμάκωσης, οι προμηθευτές και οι αλυσίδες λιανικής χάνουν το βασικό τους επιχείρημα. Αν οι τιμές στα βασικά αγαθά παραμείνουν στα ύψη, θα γίνει πλέον ολοφάνερο ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενος, αλλά τροφοδοτείται από εγχώρια κερδοσκοπία και δομικές αδυναμίες των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η παγίδα των λιπασμάτων και η εγχώρια παραγωγή: Αν και η πτώση του πετρελαίου θα μειώσει θεωρητικά το κόστος παραγωγής των λιπασμάτων, για τον Έλληνα αγρότη το τρένο της φετινής σοδειάς έχει εν μέρει χαθεί, καθώς η καλλιεργητική περίοδος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με ακριβές πρώτες ύλες. Αυτό το γεγονός ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως «εγχώριο πρόσχημα» για να κρατηθούν οι τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων σε υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους.

Το «σταυρόλεξο» των επιτοκίων της ΕΚΤ: Ο πόλεμος στο Ιράν ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να αντιδράσει επιθετικά με αυξήσεις επιτοκίων για να αναχαιτίσει τον πληθωρισμό. Η εξομάλυνση της κρίσης στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να αναγκάσει την ΕΚΤ να «παγώσει» τις περαιτέρω αυξήσεις εντός του καλοκαιριού. Αυτό αποτελεί μια κρίσιμη ανάσα για τους Έλληνες δανειολήπτες, οι οποίοι βρίσκονταν διπλά εγκλωβισμένοι: από τη μία έβλεπαν το εισόδημα τους να εξανεμίζεται στο ράφι και από την άλλη τις δόσεις των δανείων τους να τραβούν την ανηφόρα.

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