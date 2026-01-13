Πυρ ομαδόν από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη για τη συνάντηση με μερίδα αγροτών

Στη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με αγρότες, στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρονται το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ σε σχετικές ανακοινώσεις τους.

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: Ο πρωθυπουργός παρουσίασε στους αγρότες ένα έωλο «success story»

«Μετά από 45 ημέρες αγροτικών κινητοποιήσεων, ο πρωθυπουργός αποφάσισε επιτέλους να μιλήσει και να παρουσιάσει ένα έωλο «success story».

Ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι «η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε καρπούς» και ότι οι φετινές ενισχύσεις ήταν αυξημένες», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ– Κίνημα Αλλαγής για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου με ανακοίνωσή του στην οποία υποστήριξε ότι οι αγρότες σήμερα δεν άκουσαν λύσεις αλλά ξανά τις ίδιες υποσχέσεις: για μείωση του κόστους παραγωγής, για ενίσχυση του ΕΛΓΑ, για φθηνό πετρέλαιο, για επίλυση του ΑΤΑΚ, για ταχύτερες αποζημιώσεις.

«Υποσχέσεις που έχουν δοθεί ήδη δύο φορές στο παρελθόν και ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Στον αγροτικό κόσμο αξίζουν αλήθεια, σεβασμός και ουσιαστικές λύσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει καθημερινά ότι δεν έχει κανένα όραμα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα», τόνισε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και σημείωσε πως η πραγματικότητα διαψεύδει πλήρως τον κ. Μητσοτάκη καθώς το 2025 καταγράφεται ως η χειρότερη χρονιά αγροτικών πληρωμών των τελευταίων ετών.

«Το 2024 καταβλήθηκε βασική ενίσχυση 722 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 μόλις 572 εκατ. ευρώ.

Η αναδιανεμητική ενίσχυση μειώθηκε από 171 εκατ. ευρώ το 2024 σε 142,9 εκατ. ευρώ το 2025.

Η εισοδηματική ενίσχυση νέων γεωργών έπεσε από 22 εκατ. ευρώ σε μόλις 14,9 εκατ. ευρώ», επισημαίνεται στην ανακοίνωση . Υποστηρίζεται πως την ίδια στιγμή, οι νέοι αγρότες – το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής υπαίθρου – παραμένουν απλήρωτοι, καθώς οι δικαιούχοι του προγράμματος Νέων Γεωργών, που υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα το 2024, δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στο αγροτικό πετρέλαιο, το ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως έχει καταθέσει δύο φορές τροπολογία στη Βουλή για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. «Μέχρι χθες, η κυβέρνηση το απέρριπτε γιατί όπως δήλωνε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή «θα ευνοήσει το λαθρεμπόριο (!)».

Χρειάστηκε να παραμείνουν οι αγρότες 45 ημέρες στους δρόμους για να ανακοινώσει το αφορολόγητο πετρέλαιο, χωρίς όμως να διευκρινίζει τον χρόνο έναρξης, τη διάρκεια και τη μονιμότητα του μέτρου.

Για το αγροτικό ρεύμα, η θέση μας είναι ξεκάθαρη και σταθερή: 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Ουσιαστική μείωση του κόστους, με μόνιμες λύσεις και όχι πρόσκαιρα “μπαλώματα”», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου

«Απειλές και αδιέξοδα ήταν το αποτέλεσμα του “εποικοδομητικού διαλόγου” που επιφύλαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους αγρότες, μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους της μειοψηφίας των αγροτικών μπλόκων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συνεχίζοντας υποστηρίζει: «Ενώ οι αγροτοκτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα του υψηλού κόστους παραγωγής, των δομικών αδυναμιών του πρωτογενούς τομέα, των συνεπειών της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, της αισχροκέρδειας και των μεσαζόντων, ακόμη και του αναμενόμενου ανταγωνισμού της Mercosur με προϊόντα διαφορετικών προδιαγραφών, το Μέγαρο Μαξίμου έστησε μια επικοινωνιακή παράσταση για να κηρύξει, αναρμοδίως και δια του εκφοβισμού, τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει «το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς να έχει μέλλον ο πρωτογενής τομέας εάν δεν έχουν μέλλον αυτοί που τον κρατούν όρθιο;» και προσθέτει: «Η κυβέρνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί ούτε θέλει να απαντήσει σ’ αυτό το ερώτημα, καθώς βρίσκεται ξανά πίσω από τις περιστάσεις, λόγω ιδεολογικής αντίληψης, πολιτικής πρακτικής και αναποτελεσματικότητας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να κάνει στην άκρη τον εκφοβισμό και τον προσχηματικό διάλογο και να δεχτεί τους εκπροσώπους της πλειοψηφίας των αγωνιζόμενων αγροτών σε έναν πραγματικό διάλογο που θα οδηγήσει σε λύσεις».

Επαναλαμβάνει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να αρθεί το αδιέξοδο:

1) Επτά λεπτά στο αγροτικό ρεύμα με απόφαση της ΔΕΗ, τη διοίκηση της οποίας διορίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

2) Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο από ΕΦΚ στην αντλία με κάρτα αγρότη.

3) Καθαρή δήλωση απόρριψης της Mercosur. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Μακρόν την καταψηφίζει, ενώ από τα ελληνικά κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο την έχει ψηφίσει μόνο η Ν.Δ. του Μητσοτάκη…

4) Πλήρη αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου μετά την ευλογιά.

5) Αποζημίωση του απολεσθέντος εισοδήματος των κτηνοτρόφων μέχρι να ξαναγίνουν παραγωγικά τα ελληνικά κοπάδια.

6) Επιστροφή στους τίμιους αγρότες των καταχρασθέντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

7) Να σταματήσουν τώρα όλα τα μέτρα κατάσχεσης και διοικητικών μέτρων για οφειλές των αγροτών προς Δημόσιο, τράπεζες, παρόχους.

ΚΚΕ: Καμία καταστολή και κανένα τελεσίγραφο δεν σταματά τον δίκαιο αγώνα

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού αποτελούν μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει μια στημένη και προσχηματική συνάντηση με ‘βολικούς’ συνομιλητές ως ‘ουσιαστικό διάλογο είχε ήδη πέσει στο κενό πριν την πραγματοποίησή της. Τις ‘κομματικές μειοψηφίες’, στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, τις είδαμε τελικά στο τραπέζι του δήθεν διαλόγου που έστησε η κυβέρνηση με κομματικά στελέχη της ΝΔ και που καταγγέλθηκε από σύσσωμους τους αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Αποδείχθηκε ότι ο πρωθυπουργός έχει άπλετο χώρο και χρόνο για συναντήσεις, αρκεί αυτές να γίνονται με εκείνους που θέλει» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

«Το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν ‘μια από τα ίδια’, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος, λόγω του τεράστιου κόστους παραγωγής και των χαμηλών τιμών που επιβάλλουν οι εμποριοβιομήχανοι. Με τα σημερινά δεδομένα οι αγρότες, που στην πλειοψηφία τους έχουν ‘μπει μέσα’ από τη φετινή παραγωγή, είναι αβέβαιο αν θα μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν. Το πιο σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση, με τη συζήτηση για το νέο παραγωγικό μοντέλο, στο πλαίσιο της ΚΑΠ, θέλει τους αγρότες συνένοχους στο ξεκλήρισμά τους» επισημαίνει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Καμία καταστολή και κανένα τελεσίγραφο δεν πρόκειται να σταματήσει το δίκαιο αγώνα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων για την επιβίωσή τους, καθώς και την αλληλεγγύη του λαού».

