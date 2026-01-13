Οι φυλές των Ελλήνων μετεωρολόγων: Γιατί ο καιρός στη χώρα μας δεν είναι ποτέ απλώς μια πρόγνωση

Στην Ελλάδα η μετεωρολογία δεν είναι μια ακόμη επιστήμη. Το κομμάτι της πρόγνωσης θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρώτα περνά από τα social media και μετά μέσα από τα Μέσα Ενημέρωσης.

Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι άνθρωποι που εμφανίζονται ως μετεωρολόγοι, πολλές φορές εκτελούν περισσότερο το χρέος παρουσιαστή καιρού παρά τον εξειδικευμένο επιστήμονα. Κάθε λοιπόν κακοκαιρία ή ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο γεννά προβλέψεις και διαφωνίες. Και πίσω από χάρτες και μοντέλα πρόγνωσης ξεχωρίζουν, αυτό που πολλοί αναφέρουν στον δημόσιο διάλογο, ως οι «φυλές των Ελλήνων μετεωρολόγων». Τα διαφορετικά στυλ, οι διαφορετικές φωνές που το κοινό αναγνωρίζει πριν καν ακούσει τη θερμοκρασία. Γιατί, κάθε επικείμενη κακοκαιρία, όπως των τελευταίων 24ωρων, γίνεται σχεδόν κοινωνικό γεγονός και κάθε μετεωρολόγος, συνειδητά ή όχι, παίζει τον δικό του ρόλο σε αυτή τη συλλογική αφήγηση. Έτσι, με τα χρόνια, διαμορφώθηκαν άτυπα αυτές «οι φυλές των Ελλήνων μετεωρολόγων», όχι τόσο με βάση την επιστημονική τους κατάρτιση, αλλά με βάση τον τρόπο που επιλέγουν να μιλήσουν στον κόσμο.

Στην φυλή των «ακραίων» υπάρχουν μερικοί οι οποίοι θεωρούν πως με την τρομολαγνεία θα βοηθήσουν ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι πανέτοιμος. Σε αυτή την κατηγορία τα σκήπτρα κατέχει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης του OPEN. Κινείται ανάμεσα στην επιστημονική ανάλυση και την έντονη προειδοποίηση, χωρίς να φοβάται να μιλήσει καθαρά όταν βλέπει κίνδυνο. Ξέρει ότι ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται για τους τεχνικούς όρους, αλλά για το αν θα πλημμυρίσει η γειτονιά του ή αν πρέπει να προσέξει τις μετακινήσεις του. Γι’ αυτό και ο λόγος του συχνά γίνεται επιτακτικός, όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Για τους επικριτές του, ανεβάζει τον τόνο νωρίτερα απ’ όσο αντέχει η επιστημονική ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση, καταφέρνει κάτι κρίσιμο: να βάλει τον καιρό στο επίκεντρο της συζήτησης πριν καν ξεκινήσει το φαινόμενο.

Στην φυλή των πιο μετριοπαθών ανήκει ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας ο οποίος ναι μεν προειδοποιεί αλλά χωρίς να χρησιμοποιεί ακραίους τίτλους όπως «πολική φωτοβολίδα». Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο μετεωρολόγος του Mega και βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Καλλιάνος. Αν και πριν ασχοληθεί με την πολιτική ο λόγος του κ. Καλλιάνου θα τον είχε κατατάξει στην πρώτη κατηγορία, εν τούτοις η βουλευτική του ιδιότητα δεν του επιτρέπει να αφεθεί σε εκφράσεις που θα προκαλούσαν ιδιαίτερο ντόρο. Βέβαια στην συλλογική μνήμη θα μείνει η ατάκα του 2019 «ιστορικός χιονιάς» που τελικά δεν είχε το αποτέλεσμα της ατάκας. Μετά από εκείνες τις ημέρες όπου πολλοί επικριτές του τον στρίμωξαν στον τοίχο, ο Γιάννης Καλλιάνος πλέον μιλά με όρους ζωής, όχι θεωρίας. Θα σου πει πού θα χιονίσει «στρωτά», πού θα δημιουργηθούν προβλήματα, πού απλώς συνεχίζεται κανονικά η μέρα. Συνδυάζει γνώση, ένστικτο και άμεση επικοινωνία, απευθυνόμενος πρωτίστως στον πολίτη και όχι στον ειδικό.

Απέναντι σε αυτή την ένταση στέκεται η φυλή της θεσμικής ψυχραιμίας, με εμβληματική φιγούρα τον Θόδωρο Κολυδά. Εδώ δεν υπάρχουν κραυγές ούτε βιαστικά συμπεράσματα. Υπάρχουν δεδομένα, πιθανότητες και η διαρκής υπενθύμιση ότι η πρόγνωση δεν είναι βεβαιότητα αλλά εκτίμηση. Ο κ. Κολυδάς λειτουργεί συχνά ως αντίβαρο στην υπερβολή, επιμένοντας ότι ο καιρός δεν είναι σενάριο τρόμου ούτε εργαλείο εντυπωσιασμού, αλλά επιστήμη με όρια και αστάθμητους παράγοντες. Στην ίδια γραμμή σοβαρότητας, αλλά με καθαρά τηλεοπτική ταυτότητα, κινείται ο Τάσος Αρνιακός. Εκπροσωπεί τη φυλή του αφηγητή της καθημερινότητας, του ανθρώπου που μπαίνει στο σπίτι του τηλεθεατή εδώ και χρόνια με τον ίδιο σταθερό τόνο. Ο καιρός του δεν τρομάζει, δεν μπερδεύει, δεν υπεραναλύει. Είναι ροή, συνήθεια και πρακτική πληροφορία. Για πολλούς, η παρουσία του λειτουργεί καθησυχαστικά, ακριβώς επειδή δεν αιφνιδιάζει.

Μια ξεχωριστή φυλή έχει δημιουργήσει ο Σάκης Αρναούτογλου. Είναι ο εξηγητής του καιρού, ο άνθρωπος που δεν αρκείται στο «τι θα γίνει», αλλά επιμένει στο «γιατί μπορεί να γίνει». Με αναλυτικές αναρτήσεις, χάρτες και μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις, έχει εκπαιδεύσει ένα κοινό να σκέφτεται τον καιρό ως διαδικασία και όχι ως στιγμιαία είδηση. Δεν αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις, ιδιαίτερα όταν θεωρεί ότι η πρόγνωση μετατρέπεται σε υπερβολή. Για πολλούς, είναι εκείνος που τους έμαθε να διαβάζουν τον ουρανό.

Υπάρχει, όμως, και η φυλή των σιωπηλών επαγγελματιών. Εκεί συναντά κανείς τον Νίκο Καντερέ, με λόγο χαμηλών τόνων και βάθος εμπειρίας, αλλά και τη Χριστίνα Ρήγου του ΑΝΤ1, που επιλέγει καθαρή ενημέρωση χωρίς εντάσεις. Δεν επιδιώκουν δημόσιες αντιπαραθέσεις ούτε διαδικτυακή προβολή. Και ίσως γι’ αυτό, για ένα κομμάτι του κοινού, αποτελούν συνώνυμο της αξιοπιστίας.

Στην πιο ήπια, καθησυχαστική σχολή ανήκει διαχρονικά και η Χριστίνα Σούζη του ΣΚΑΙ. Ο τρόπος που παρουσιάζει τον καιρό δεν φορτίζει, ακόμη και όταν τα φαινόμενα είναι δύσκολα. Είναι η φωνή που θυμίζει ότι η ενημέρωση δεν χρειάζεται πάντα ένταση για να είναι ουσιαστική. Τη σύγχρονη, ισορροπημένη προσέγγιση εκπροσωπεί η Νικολέτα Ζιακοπούλου της ΕΡΤ. Καθαρός λόγος, δομημένη πρόγνωση, χωρίς υπερβολές και χωρίς αποστειρωμένη ψυχρότητα. Ο καιρός παρουσιάζεται όπως είναι, δηλαδή σημαντικός, αλλά όχι τρομακτικός. Στην ίδια σχολή ακρίβειας και ψυχραιμίας ανήκει και η Αναστασία Τυράσκη της δημόσιας τηλεόρασης, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στις πιθανότητες και στις τοπικές διαφοροποιήσεις, μακριά από δραματοποιήσεις.

Τέλος μια κατηγορία μόνος του είναι ο Κώστας Λαγουβάρδος. Πρόκειται για τον «νονό» των κακοκαιριών μιας και εκείνος και η ομάδα του επιλέγουν τα ονόματα των ακραίων κυρίως φαινομένων που επηρεάζουν την Ελλάδα είτε πρόκειται για χιονιά είτε για καύσωνα είτε για καταιγίδα. Ο λόγος του σοβαρός και όχι ακραίος αλλά και αρκετά επεξηγηματικός.

Οι φυλές των Ελλήνων μετεωρολόγων είναι διαφορετικοί τρόποι να μιλήσεις για τον ίδιο απρόβλεπτο πρωταγωνιστή, τον καιρό. Άλλος φωνάζει για να σε προστατεύσει, άλλος χαμηλώνει τον τόνο για να μη σε πανικοβάλει, άλλος σου εξηγεί το φαινόμενο βήμα-βήμα. Κι εμείς, κάθε φορά που «κάτι έρχεται», τους ακούμε όλους – μέχρι να ανοίξουμε το παράθυρο και να δούμε ποιος, τελικά, δικαιώθηκε.

