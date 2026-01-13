search
13.01.2026 23:44

Καμπανάκι από τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το FIR Αθηνών: «Διοικητικό αλαλούμ και σοβαρός κίνδυνος για το καλοκαίρι»

13.01.2026 23:44
aerodromio-new

Σοβαρές ευθύνες στη Διοίκηση της ΥΠΑ και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πτήσεων εκφράζει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ), μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου 2026, προειδοποιώντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με ασφάλεια η αυξημένη θερινή αεροπορική κίνηση.

Η ΕΕΕΚΕ τονίζει ότι το πόρισμα επιβεβαιώνει πλήρως τις διαχρονικές καταγγελίες της για τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, κάνοντας λόγο για «κατάντια της ΥΠΑ», η οποία αποτυπώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο.

Καθοριστικός ο ρόλος των Ελεγκτών στην αποτροπή χειρότερης εξέλιξης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παράθεση του ιστορικού των γεγονότων καταδεικνύει την πίεση υπό την οποία εργάστηκαν οι Ελεγκτές το πρωί της 4ης Ιανουαρίου. Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η ασφαλής προσγείωση όλων των αεροσκαφών οφείλεται αποκλειστικά στον επαγγελματισμό των ΕΕΚ και στην απόφαση για κλείσιμο του εναέριου χώρου με επιβολή zero rate, μέτρο που, όπως αναφέρεται, απέτρεψε πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

Το πόρισμα, σύμφωνα με την ΕΕΕΚΕ, αναδεικνύει ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ, πολύωρη καθυστέρηση στον εντοπισμό της αιτίας του συμβάντος και πλήρη έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός της αιτίας του μπλακ άουτ, ενώ γίνεται ευθεία αναφορά στην αδυναμία παροχής ουσιαστικών εγγυήσεων λειτουργίας του συστήματος φωνητικών επικοινωνιών.

Αδύνατη η λειτουργία στο 100% – Ζητείται άμεση εκτίμηση ασφάλειας

Η Ένωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η παροχή Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στο ΚΕΠΑΘΜ στο 100% των ονομαστικών χωρητικοτήτων και ζητά την άμεση διενέργεια εκτίμησης ασφάλειας (safety assessment), όπως προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «καθίσταται πλέον ολοφάνερο ότι δεν μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση της κυκλοφορίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο».

Καθυστερήσεις στις υποδομές και ευθύνες της Διοίκησης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις καθυστερήσεις για την εγκατάσταση των νέων πομποδεκτών VHF, για τις οποίες, σύμφωνα με την ΕΕΕΚΕ, υπάρχουν σαφείς ευθύνες της Διοίκησης της ΥΠΑ. Όπως επισημαίνεται, αν η σχετική σύμβαση είχε υπογραφεί έγκαιρα, οι πομποδέκτες θα είχαν ήδη παραληφθεί και ενδεχομένως το συμβάν να είχε αποφευχθεί.

Αντίστοιχη κριτική ασκείται και για το σύστημα VCRS του ΚΕΠΑΘΜ, για το οποίο –όπως αναφέρει η Ένωση– η Διοίκηση πανηγύριζε επικοινωνιακά, χωρίς το έργο να έχει προχωρήσει ουσιαστικά.

Καταγγελίες για πιέσεις και απόπειρα φίμωσης

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος και για προσπάθειες της Διοίκησης της ΥΠΑ να παρουσιάσει στο αρμόδιο Υπουργείο ότι «όλα είναι υπό έλεγχο», ενώ καταγγέλλονται πιέσεις και απειλές πειθαρχικών κυρώσεων σε υπαλλήλους που επιχείρησαν να αναδείξουν την πραγματική κατάσταση.

Η ΕΕΕΚΕ καλεί τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να παρέμβει άμεσα, να μην καταστεί –όπως αναφέρει– «συνένοχος της Διοίκησης» και να προχωρήσει σε μείωση των χωρητικοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων, των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και πρωτίστως του επιβατικού κοινού.

