ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 12:15
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

13.01.2026 09:53

Ο ΕΟΦ αποσύρει 230 φάρμακα: Ποια είναι και γιατί διακόπτει την κυκλοφορία τους – Όλη η λίστα

13.01.2026 09:53
farmaka-new

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) απέσυρε από την ελληνική αγορά 230 φάρμακα από ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών κατηγοριών, που καλύπτουν πολλές και διαφορετικές παθήσεις.

Στη λίστα των φαρμάκων που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΦ, περιλαμβάνονται ενέσιμα σκευάσματα και εμβόλια, αντιιικά, αντιβιοτικά και αντιμυκητιασικά, φάρμακα για καρδιολογικές παθήσεις και υπέρταση, αιματολογικά και αντιδιαβητικά, σκευάσματα για το αναπνευστικό, αλλά και σκευάσματα για ογκολογικές θεραπείες και χημειοθεραπείες, ορμόνες, αντιψυχωσικά και αντικαταθλιπτικά.

Να σημειωθεί ότι στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές, είτε με άλλο φαρμακευτικό προϊόν της ίδιας δραστικής ουσίας, μορφής ή περιεκτικότητας στην ελληνική αγορά, είτε μέσω έκτακτης εισαγωγής από τον ΙΦΕΤ, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της θεραπείας των ασθενών.

Γιατί αποσύρονται

Αξίζει να τονισθεί ότι η οριστική διακοπή κυκλοφορίας φαρμάκων πραγματοποιείται όταν μια φαρμακευτική εταιρεία αποφασίζει να σταματήσει επίσημα τη διάθεση ενός σκευάσματος στην αγορά, για λόγους που μπορεί να είναι εμπορικοί ή τεχνικοί.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον ΕΟΦ, καθώς και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους. Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι φορείς προχωρούν στην ενημέρωση των φαρμακοποιών, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση της αγοράς.

Με βάση τη νομοθεσία, οι εταιρείες πρέπει να εξασφαλίζουν τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό των φαρμακείων και των προσώπων που έχουν άδεια να διαθέτουν φάρμακα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των Ελλήνων ασθενών διαφορετικά υπάρχουν κυρώσεις.

