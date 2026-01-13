Πώς προέκυψε το αδιέξοδο στο αγροτικό, το «δόγμα» Δένδια, η προϋπόθεση του Τσίπρα, το τρίγωνο «ΝΔ- Καρυστιανού- ΠΑΣΟΚ», και το ορόσημο για το μέλλον Τραμπ   

Καλημέρα σας

Κάτι δεν πάει καλά με τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης – το έχουμε επισημάνει εδώ και καιρό.

Αποδεικνύεται η αδυναμία χειρισμού κρίσεων λοιπόν και με την υπόθεση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η κυβέρνηση ήταν αυτή που πίεζε όλο το προηγούμενο διάστημα τους αγρότες να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Και μόλις εκείνοι είπαν ναι στο διάλογο, προέκυψαν διαφωνίες για τον αριθμό και τη σύνθεση των επιτροπών.

Η κυβέρνηση μάλλον εκτιμά είτε ότι οι αγρότες των μπλόκων είναι διασπασμένοι, είτε πως έχουν κουραστεί και δεν θα αντέξουν να συνεχίσουν, υπό την πίεση άλλων κοινωνικών ομάδων. Μέχρι τώρα πάντως τέτοιες εκτιμήσεις διαψεύστηκαν.

Βέβαια, μπορεί να συμβαίνει και το άλλο: Πράγματι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν κανένα άλλο αίτημα των αγροτών, οπότε ο διάλογος δεν οδηγεί πουθενά.

Άρα, πάμε σε σκληρή αναμέτρηση κι όποια πλευρά αντέξει…

Το «δόγμα» Δένδια

Άφησα να περάσουν 48 ώρες από την περίεργη δήλωση του Νίκου Δένδια (στην «Κ» της Κυριακής) ότι «οι μονοκομματικές κυβερνήσεις δεν είναι δόγμα», για να δω αν θα υπάρχει κάποια αντίδραση, έστω έμμεση, από Μαξίμου μεριά.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός διακηρύττει τον στόχο της αυτοδυναμίας, ακούγεται κάπως παράταιρο να λέει υπουργός της κυβέρνησης κάτι τέτοιο – έστω κι αν μετά το «διορθώνει» κάπως, διευκρινίζοντας πως έχει αποδειχθεί ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι εργαλείο σταθερότητας.

Κυβερνητικά στελέχη λοιπόν, που κλήθηκαν να απαντήσουν, ακόμα και με τον όρο της ανωνυμίας, που λέμε, απέφευγαν να πουν κάτι επί της ουσίας. Αμηχανία ή απλά αναμονή;

Η προϋπόθεση του Τσίπρα

Νεότερα από το μέτωπο δημιουργίας νέων κομμάτων, μετά και την οριστική απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να μπει στην πολιτική:

Ο Αλέξης Τσίπρας, δεν κάνει πίσω, πληροφορούμαι. Το προχωράει το εγχείρημα και μάλιστα προκαλεί αναταράξεις – όπως δείχνει η παρουσία του Αντώνη Σαουλίδη από το ΠΑΣΟΚ στην εκδήλωση για την «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες.

Στην πραγματικότητα, εδώ που έφτασαν τα πράγματα, ο πρόεδρος Αλέξης βάζει μία προϋπόθεση: Αρκεί να είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα δε με τα γκάλοπ που κυκλοφορούν, αυτός ο στόχος δεν είναι ανέφικτος…

Το τρίγωνο Καρυστιανού, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ

Όσο για το ΠΑΣΟΚ οι δημοσκόποι ένα πράγμα ψάχνουν επιμόνως και θέλουν να δουν τι ακριβώς ισχύει: Εάν η στρατηγική της ΝΔ να εμφανίσει ως κίνδυνο για την πολιτική σταθερότητα την Καρυστιανού, λειτουργήσει για τη μετακίνηση κεντρογενών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ προς το κυβερνών κόμμα. Αν αυτό έχει αποτέλεσμα, τότε η ΝΔ θα αναπληρώσει απώλειες, το δε ΠΑΣΟΚ θα πληρώσει δια της πλαγίου την εμφάνιση Καρυστιανού. Αν καταφέρει να αντέξει το ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα το μεγάλο θα το έχει το ΠΑΣΟΚ…

Το κολέγιο που δεν… βομβαρδίστηκε

Για ένα πράγμα μετάνιωσα, εξομολογήθηκε πρώην υπουργός Άμυνας σε παρέα έμπιστων φίλων: «Που δεν… βομβάρδισα το… Κολέγιο Αθηνών». Η φράση προφανώς ήταν καθ’ υπερβολήν. Με αυτή ο βετεράνος πολιτικός ήθελε να δείξει τη δυσφορία του για το γεγονός ότι η χώρα κυβερνάται από μία παρέα αποφοίτων του σχολείου…

Είμαι βέβαιος ότι πολλοί στη ΝΔ έχουν τα ίδια συναισθήματα με τον πνευματώδη φίλο μας…

Ο Τραμπ, οι ενδιάμεσες και η Αθήνα

Σας είχα ενημερώσει εδώ και κάποιες ημέρες ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τεθεί ως ορόσημο οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για την τύχη του Ντόναλντ Τραμπ.

Και πως ο ίδιος ο Τραμπ το έχει καταλάβει και γι’ αυτό κάνει όλο και πιο ακραία πράγματα, προκειμένου να συσπειρώσει την εκλογική βάση του «MAGA».

Ποια είναι η εκτίμηση ισχυρών κέντρων στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού; Ότι ο Τραμπ δεν έχει καμία τύχη να ανατρέψει την κατάσταση. Και πως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, τι οποίες θα χάσει πανηγυρικά, το ερώτημα θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα… τελειώσει – ή θα τον τελειώσουν!

Γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Διότι στην Αθήνα τις λαμβάνουν σοβαρά αυτές τις πληροφορίες. Και από τον ασυγκρότητο έρωτα, μπορεί να πάει παγώσει λίγο τις χειρονομίες καλής θέλησης η κυβέρνηση…

Βγήκαν τα μαχαίρια στα σούπερ μάρκετ

Φουντώνει για τα καλά ο «πόλεμος» στον κλάδο των σούπερ μάρκετ και, όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές, «τα μαχαίρια έχουν ήδη βγει από τα συρτάρια». Το deal ανάμεσα σε Μασούτη και Κρητικό δεν ήταν απλώς μια ακόμη επιχειρηματική κίνηση, αλλά ένα γεγονός που τάραξε συθέμελα τις ισορροπίες της αγοράς. Η μέχρι πρότινος αμιγώς βορειοελλαδίτικη αλυσίδα μετατρέπεται πλέον σε παίκτη πανελλαδικής εμβέλειας, σκαρφαλώνοντας ψηλά στη λίστα των ισχυρών και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Στην πιάτσα, πάντως, η εξέλιξη αυτή μόνο δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντιθέτως, προκάλεσε έντονο εκνευρισμό σε μεγάλα στρατόπεδα του ανταγωνισμού, με τα τηλέφωνα να παίρνουν φωτιά και τα επιτελεία να ξανασχεδιάζουν στρατηγικές. «Δεν θα το αφήσουν έτσι», λένε γνώστες των παρασκηνίων, επισημαίνοντας πως η μεγαλύτερη αντίπαλος έχει ήδη αποφασίσει να απαντήσει – και μάλιστα σύντομα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κίνηση που ετοιμάζεται δεν θα είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα ούτε περιορισμένη σε προσφορές και εκπτώσεις βιτρίνας. Αντιθέτως, πρόκειται για κίνηση ουσίας, με χαρακτηριστικά που μπορούν να ξαναμοιράσουν την τράπουλα στην αγορά. Εξαγορά, στρατηγική συμμαχία ή κάτι πιο «επιθετικό»; Κανείς δεν μιλά ανοιχτά, αλλά όλοι συμφωνούν ότι το επόμενο χτύπημα δεν θα αργήσει.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο κλάδος μπαίνει σε περίοδο έντονων ανακατατάξεων. Οι ισορροπίες αλλάζουν, οι συσχετισμοί δύναμης δοκιμάζονται και τα μεγάλα παιχνίδια παίζονται πλέον μακριά από τα ράφια, σε κλειστές συσκέψεις και σκληρά παζάρια. Όπως σχολιάζει παλιός της αγοράς, «όποιος νομίζει ότι είδαμε τα πάντα, μάλλον βιάζεται». Οι επόμενοι μήνες προμηνύονται καυτοί – και όχι μόνο για τους καταναλωτές.

