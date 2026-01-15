Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα στο κτίριο της Πολεοδομίας – «Θα μας γκρεμίσουν ένα δωμάτιο» λέει η κόρη του (video)

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς ένας άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό από την ταράτσα του κτιρίου της Πολεοδομίας στην οδό Σωκράτους 57, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας κρέμεται από τα κάγκελα, σε ύψος που εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε πέμπτο όροφο.

Η κόρη του, Γεωργία Τσουκα τόνισε πως «μας ανακοινώνουν ότι στις 25 του μήνα θα μας γκρεμίσουν ένα δωμάτιο».

«Αυτό που είναι το μόνο σίγουρο είναι πως είμαστε νόμιμοι και δεν αποδίδεται δικαιοσύνη μέχρι στιγμής. Και γι’αυτό έχει κρεμαστεί γιατί δεν έχουμε άλλη λύση», υπογράμμισε.

Αναλυτικά η δήλωσή της:

«Έχει κρεμαστεί ο μπαμπάς μου στην πολεοδομία. Αρκετά χρόνια τώρα μας κοροϊδεύουν, ενώ έχουμε ένα νόμιμο σπίτι. Μας έχουν στείλει χαρτί-απόφαση, με την οποία μας ανακοινώνουν ότι στις 25 του μήνα θα μας γκρεμίσουν ένα δωμάτιο. Είχε ξεκινήσει σαν αυθαίρετο, αλλά έχουμε κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Η πολεοδομία μας έχει καθοδηγήσει να κάνουμε οποιαδήποτε διόρθωση, την οποία την κάναμε κιόλας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτό που είναι το μόνο σίγουρο είναι πως είμαστε νόμιμοι και δεν αποδίδεται δικαιοσύνη μέχρι στιγμής. Και γι’αυτό έχει κρεμαστεί γιατί δεν έχουμε άλλη λύση. Μέχρι και το δικαστήριο τα βγάζει όλα λάδι, ενώ δεν είναι».

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Για την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σωκράτους.

