search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 15:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 14:43

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα στο κτίριο της Πολεοδομίας – «Θα μας γκρεμίσουν ένα δωμάτιο» λέει η κόρη του (video)

15.01.2026 14:43
poleodomia-kremasmenos

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς ένας άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό από την ταράτσα του κτιρίου της Πολεοδομίας στην οδό Σωκράτους 57, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας κρέμεται από τα κάγκελα, σε ύψος που εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε πέμπτο όροφο.

Η κόρη του, Γεωργία Τσουκα τόνισε πως «μας ανακοινώνουν ότι στις 25 του μήνα θα μας γκρεμίσουν ένα δωμάτιο».

«Αυτό που είναι το μόνο σίγουρο είναι πως είμαστε νόμιμοι και δεν αποδίδεται δικαιοσύνη μέχρι στιγμής. Και γι’αυτό έχει κρεμαστεί γιατί δεν έχουμε άλλη λύση», υπογράμμισε.

Αναλυτικά η δήλωσή της:

«Έχει κρεμαστεί ο μπαμπάς μου στην πολεοδομία. Αρκετά χρόνια τώρα μας κοροϊδεύουν, ενώ έχουμε ένα νόμιμο σπίτι. Μας έχουν στείλει χαρτί-απόφαση, με την οποία μας ανακοινώνουν ότι στις 25 του μήνα θα μας γκρεμίσουν ένα δωμάτιο. Είχε ξεκινήσει σαν αυθαίρετο, αλλά έχουμε κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Η πολεοδομία μας έχει καθοδηγήσει να κάνουμε οποιαδήποτε διόρθωση, την οποία την κάναμε κιόλας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτό που είναι το μόνο σίγουρο είναι πως είμαστε νόμιμοι και δεν αποδίδεται δικαιοσύνη μέχρι στιγμής. Και γι’αυτό έχει κρεμαστεί γιατί δεν έχουμε άλλη λύση. Μέχρι και το δικαστήριο τα βγάζει όλα λάδι, ενώ δεν είναι».

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Για την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σωκράτους.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στη Σητεία: Αύριο η κηδεία του 16χρονου Γιάννη – Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας

Αίγιο: 16χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Εξαφάνιση 16χρονης: Νέα δημόσια έκκληση των γονιών της – «Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά – Σε αγαπάμε, σε περιμένουμε, έλα πίσω»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
brigitte-macron-dj
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μπριζίτ Μακρόν σε ρόλο DJ για καλό σκοπό (video)

seira-new
MEDIA

MEGA: Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για τη δραματική σειρά εποχής «Οι αθώοι» – Πρεμιέρα τον Φεβρουάριο

Θρίλερ στον αέρα με αεροσκάφος της Turkish Airlines - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με πτήση της Turkish Airlines – Προσγειώθηκε με συνοδεία μαχητικών στη Βαρκελώνη

enaeritis_file
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 56χρονος εναερίτης στη Δράμα

livanios_1501_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έντονες αντιδράσεις για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

oikiaki-voithos
ΕΛΛΑΔΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της οικιακή βοηθού που έκλεβε ΑΜΕΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 15:16
brigitte-macron-dj
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μπριζίτ Μακρόν σε ρόλο DJ για καλό σκοπό (video)

seira-new
MEDIA

MEGA: Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για τη δραματική σειρά εποχής «Οι αθώοι» – Πρεμιέρα τον Φεβρουάριο

Θρίλερ στον αέρα με αεροσκάφος της Turkish Airlines - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με πτήση της Turkish Airlines – Προσγειώθηκε με συνοδεία μαχητικών στη Βαρκελώνη

1 / 3