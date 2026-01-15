Τροχαίο στη Σητεία: Αύριο η κηδεία του 16χρονου Γιάννη – Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας

Στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας θα τελεστεί αύριο (16/01) στις 14:00 η εξόδιος ακολουθία του 16χρονου Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ερημούπολη.

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο Γιάννης, φέρεται να πήρε – εν αγνοία του πατέρα του – τα κλειδιά του αυτοκινήτου, όμως πίσω από το τιμόνι κάθισε ένας 17χρονος, χωρίς δίπλωμα οδήγησης, καθώς θεωρούσαν πως ήταν πιο έμπειρος.

Κατά την επιστροφή, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, το όχημα εξετράπη της πορείας του στις στροφές της Ερημούπολης, με αποτέλεσμα ο 16χρονος να χάσει τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και ένας ακόμη συνομήλικός του.

Σύμφωνα με το neakriti, συμμαθητές και φίλοι του άτυχου παιδιού, περιέγραψαν τη στιγμή της ανατροπής του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Όπως ανέφεραν, ο Γιάννης είχε βγάλει το κεφάλι του έξω από το παράθυρο, και καθώς το όχημα έκανε περίπου οκτώ ανατροπές, το σώμα του εκτινάχθηκε με σφοδρότητα. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί σοβαρό και μοιραίο τραυματισμό σε επαφή με βράχο, προκαλώντας ένα βαρύ τραύμα.

Οι ίδιοι τόνισαν ότι οι υπόλοιποι επιβαίνοντες, πλην του 16χρονου οδηγού, που τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, δεν υπέστησαν κανένα τραυματισμό.

Συγκινητικά μηνύματα

«Με βαθιά θλίψη η σχολική κοινότητα του ΕΠΑΛ Σητείας αποχαιρετά τον μαθητή μας Ιωαννίδη Ιωάννη, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή» αναφέρει το σχολείο που φοιτούσε ο 16χρονος.

«Η απώλειά του μας γεμίζει ανείπωτη οδύνη και αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές των συμμαθητών, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι τον γνώρισαν. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, ευχόμενοι δύναμη και κουράγιο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Γιάννη μας θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη».

Το μήνυμα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου:

«Με οδύνη πληροφορηθήκαμε τη θλιβερή είδηση της αναγγελίας του τραγικού και αδόκητου θανάτου του μαθητή της Α’ τάξης του ΕΠΑΛ Σητείας, Γιάννη Ιωαννίδη. Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου θρηνεί για την απώλεια ενός μαθητή, δραστήριου και αγαπητού, με έμφυτη ευγένεια και καλοσύνη. Τα λόγια είναι φτωχά σε τέτοιες περιπτώσεις. Ένα 16χρονο παιδί έφυγε τόσο νωρίς και τόσο απρόσμενα, αφήνοντας στην οικογένειά του, στους καθηγητές του, στους φίλους και συμμαθητές του, ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η σκέψη μας συνοδεύει την οικογένεια και τους οικείους του, στους οποίους εκφράζουμε την ανείπωτη θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει…».

Το μήνυμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Σητείας:

«Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Σητείας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον αδόκητο χαμό του 15χρονου μαθητή Ιωάννη Ιωαννίδη.

Η απώλεια αυτή συγκλονίζει ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και γεμίζει τις καρδιές μας με οδύνη. Σε τέτοιες στιγμές, τα λόγια δεν αρκούν για να περιγράψουν το βάρος της θλίψης.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένειά του, τους συγγενείς και τους συμμαθητές του. Η σκέψη μας είναι μαζί τους. Αιωνία του η μνήμη».

