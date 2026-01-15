Ο Τραμπ επικοινώνησε με Ροντρίγκεζ: «Υπέροχος άνθρωπος» – Απελευθερώνει πολιτικούς κρατούμενους η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι είχε εκτενή συζήτηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροντρίγκες, την οποία χαρακτήρισε «υπέροχο άνθρωπο».

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος. Εννοώ πως είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

«Συνομίλησα μαζί της σήμερα το πρωί, είχαμε εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία, συζητήσαμε πολλά πράγματα και θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά με τη Βενεζουέλα», συμπλήρωσε.

Η Ροντρίγκες, από την πλευρά της, χαρακτήρισε τη συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο «εκτενή, παραγωγική και ευγενική».

«Συζητήσαμε μια διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας, καθώς και εκκρεμή ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεών μας», ανέφερε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας σε μήνυμά της στο Telegram, υπογραμμίζοντας πως η επικοινωνία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

Προτού αναλάβει προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκες ήταν αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος απήχθη και αιχμαλωτίστηκε στις 3 Ιανουαρίου κατά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας και οδηγήθηκε στις ΗΠΑ προκειμένου να δικαστεί για «διακίνηση ναρκωτικών».

Ντέλσι Ροντρίγκες: Η Βενεζουέλα οδεύει σε μια «νέα πολιτική εποχή»

Η Βενεζουέλα οδεύει πλέον σε μια «νέα πολιτική εποχή», δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη, 14/1, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας.

«Το μήνυμα είναι αυτό μιας Βενεζουέλας που ανοίγεται σε μια νέα πολιτική εποχή, μια εποχή που επιτρέπει την ανεκτικότητα παρά τις διαφωνίες και μέσω της ιδεολογικής και πολιτικής ποικιλομορφίας», είπε στους δημοσιογράφους, στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες του Καράκας.

Η Ροντρίγκες είπε ότι το Καράκας έχει απελευθερώσει από τον Δεκέμβριο 406 πολιτικούς κρατουμένους, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που, κατ’ αυτήν, ξεκίνησε ο Μαδούρο.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal, ωστόσο, κάνει λόγο για 180 αποφυλακίσεις σε δύο κύματα, αυτό του Δεκεμβρίου και το τρέχον, που συνεχίζεται με το σταγονόμετρο.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, informó este #14Ene sobre la continuidad del proceso de liberaciones en Venezuela iniciado en diciembre de 2025. Dijo que esta medida es coordinada con el sistema de justicia y los órganos del Poder Judicial para fomentar… pic.twitter.com/TbCyBQz8Ot — Bitácora Económica (@BitacoraEcoVen) January 14, 2026

«Η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, παραμένει ανοιχτή», σχολίασε, ωστόσο, η Ροντρίγκες.

Νωρίτερα την Τετάρτη το Foro Penal και η ένωση εργαζομένων στον Τύπο SNTP ανέφεραν ότι αποφυλακίστηκαν τουλάχιστον 17 δημοσιογράφοι. Προηγουμένως, έκαναν λόγο για εννέα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο αντιφρονών δημοσιογράφος και πολιτικός Ρόλαντ Καρένιο.

Η προσωρινή πρόεδρος είπε ότι έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αποφυλακιστούν άτομα που κατηγορούνται για «σοβαρά παραπτώματα», όπως για ανθρωποκτονίες και διακίνηση ναρκωτικών ενώ λαμβάνονται υπόψη τα αδικήματα που συνδέονται με τη «συνταγματική τάξη», καθώς και «το μίσος, τη βία και τη μισαλλοδοξία».

