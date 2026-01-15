search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 09:25
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 08:22

Νέα κοινή εμφάνιση Καραμανλή – Σαμαρά στην Καλαμάτα

15.01.2026 08:22
karamanlis samaras

Νέα κοινή εμφάνιση, θα κάνουν οι δύο γαλάζιοι πρώην πρωθυπουργού Αντ. Σαμαράς και Κων. Καραμανλής στις αρχές του επόμενου μήνα. Με ότι αυτό συνεπάγεται για τις εσωκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, λοιπόν θα βρεθούν μαζί στην Καλαμάτα με την ευκαιρία του εορτασμού της πολιούχου της πόλης Υπαπαντής, αλλά και γιατί ο Δήμος της πόλης θα ανακηρύξει τον Κώστα Καραμανλή ως επίτιμο δημότη της.

Διαβάστε επίσης

Ο Γεραπετρίτης πάει Κάιρο για τη Μονή Σινά

Δημοσκόπηση Reall Polls: Η Καρυστιανού μπροστά από Μητσοτάκη και Τσίπρα για πρωθυπουργός

Ο Σαουλίδης αμφισβητεί τη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορεί να νικήσει μόνο του»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικό: Πώς εξελίχθηκε η σύγκρουση με την Κυβέρνηση και τι μπορεί να βγάλει η συνάντηση με τον πρωθυπουργό

marios_metamosxefsi
ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον 18χρονο Μάριο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του, «όλοι μαζί τα καταφέραμε»

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στο Ιράν: Οι κινήσεις Τραμπ που μαρτυρούν ότι η επίθεση είναι προ των πυλών

panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Για το «διπλό» στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν ο Παναθηναϊκός – Χωρίς Ναν οι «πράσινοι»

TAILAND_GERANOS_DYSTIXIMA
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Δύο νεκροί από νέα πτώση γερανού σε εργοτάξιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

volanis-new
LIFESTYLE

Σώτης Βολάνης: Αντιδράσεις για την αιφνίδια αποχώρησή του από νυχτερινό κέντρο - «Έμειναν 60 οικογένειες χωρίς δουλειά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 09:24
agrotes 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικό: Πώς εξελίχθηκε η σύγκρουση με την Κυβέρνηση και τι μπορεί να βγάλει η συνάντηση με τον πρωθυπουργό

marios_metamosxefsi
ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον 18χρονο Μάριο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του, «όλοι μαζί τα καταφέραμε»

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στο Ιράν: Οι κινήσεις Τραμπ που μαρτυρούν ότι η επίθεση είναι προ των πυλών

1 / 3