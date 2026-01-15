Νέα κοινή εμφάνιση Καραμανλή – Σαμαρά στην Καλαμάτα

Νέα κοινή εμφάνιση, θα κάνουν οι δύο γαλάζιοι πρώην πρωθυπουργού Αντ. Σαμαράς και Κων. Καραμανλής στις αρχές του επόμενου μήνα. Με ότι αυτό συνεπάγεται για τις εσωκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, λοιπόν θα βρεθούν μαζί στην Καλαμάτα με την ευκαιρία του εορτασμού της πολιούχου της πόλης Υπαπαντής, αλλά και γιατί ο Δήμος της πόλης θα ανακηρύξει τον Κώστα Καραμανλή ως επίτιμο δημότη της.

