Πέθανε ο Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης)- Ήταν αδελφός του Νίκου Ξυλούρη

Θλίψη στο ελληνικό κρητικό τραγούδι, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο μουσικός Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης), αδερφός του Νίκου Ξυλούρη.

«Με βαθειά θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι ο μεγάλος δάσκαλος Γιάννης Ξυλούρης ή Ψαρογιάννης δεν είναι πια μαζί μας», αναφέρει η ανακοίνωση των οικείων του για τον θάνατό του.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Ξυλούρης

Ο Γιάννης Ξυλούρης, γόνος της σπουδαίας μουσικής οικογένειας Ξυλούρη, ξεκίνησε τη μουσική του πορεία από πολύ νωρίς. Στα πέντε του χρόνια ήρθε σε επαφή με το πρώτο του όργανο, το μαντολίνο, ενώ στη συνέχεια εμβάθυνε στο λαούτο και τη λύρα. Μαθητής δημοτικού, μιλούσε με τα παραδοσιακά μουσικά όργανα της Κρήτης, αναπτύσσοντας μια μοναδική μουσική έκφραση που μόνο όσοι έχουν βαθύ πάθος για τη μουσική μπορούν να κατανοήσουν.

Σε ηλικία δώδεκα ετών συνοδεύει τον αδερφό του Νίκο με το λαούτο, ενώ στα 14 πραγματοποιεί την πρώτη του δισκογραφική δουλειά μαζί του, το 1957. Τρία χρόνια αργότερα, θεωρείται ήδη ένας από τους καλύτερους λαουτιέρηδες της Κρήτης, με συνεργασίες που προσελκύουν τους σπουδαιότερους λυράρηδες του νησιού. Το λαούτο του συνοδεύει τους πιο γνωστούς Κρητικούς λυράρηδες, ενώ ο ίδιος δεν περιορίζεται στα όργανα που αγάπησε από παιδί, αλλά επεκτείνεται στη λύρα, στο τραγούδι και στη σύνθεση δικών του έργων.

Προικισμένος με σπάνια φαντασία και άψογη τεχνική, ο Γιάννης Ξυλούρης συνθέτει σύγχρονα κρητικά τραγούδια που έχουν καταξιωθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όπως αναφέρει το creta24.gr, αξιοποιεί το μουσικό του ένστικτο με την ίδια ευκολία που τραγουδά μαντινάδες ή συμμετέχει σε χορούς, διατηρώντας πάντα σταθερά τις βάσεις της παράδοσης ενώ ενσωματώνει στοιχεία έντεχνης μουσικής.

Στη μακρά μουσική του πορεία συνεργάστηκε με τους αδερφούς του Νίκο και Αντώνη, καθώς και με καλλιτέχνες όπως ο Κώστας Μουντάκης και ο Βασίλης Σκουλάς, δημιουργώντας έναν πλούσιο δισκογραφικό κατάλογο που τον καθιερώνει ως τον περισσότερο ηχογραφημένο λαουτιέρη της κρητικής μουσικής την εποχή εκείνη.

Η δημιουργικότητά του εκφράστηκε επίσης μέσα από συνεργασίες με μουσικά σχήματα της Ηπείρου, των νησιών του Αιγαίου, της Μικράς Ασίας και με γνωστούς Έλληνες συνθέτες, αφήνοντας τη δική του σφραγίδα στη σύγχρονη ελληνική μουσική. Ο Γιάννης Ξυλούρης ήταν σημείο αναφοράς για την τεχνική του στο λαούτο και τη συνεισφορά του στην κρητική παράδοση, με δεκάδες ηχογραφήσεις που μαρτυρούν την αριστεία του.

