Νεκρός 56χρονος εναερίτης στη Δράμα

Ενας εναερίτης έχασε τη ζωή του, ενώ βρισκόταν πάνω σε κολόνα στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας.
Ο 56χρονος εναερίτης έχασε τις αισθήσεις του, για άγνωστη -μέχρι στιγμής- αιτία, πάνω στην κολόνα, και αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε χωρίς σφυγμό στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή, αυτό δεν κατέστη δυνατό.
