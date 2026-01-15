Νεκρός 56χρονος εναερίτης στη Δράμα

Ενας εναερίτης έχασε τη ζωή του, ενώ βρισκόταν πάνω σε κολόνα στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας.

Ο 56χρονος εναερίτης έχασε τις αισθήσεις του, για άγνωστη -μέχρι στιγμής- αιτία, πάνω στην κολόνα, και αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε χωρίς σφυγμό στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή, αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στη Σητεία: Αύριο η κηδεία του 16χρονου Γιάννη – Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας

Αίγιο: 16χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Εξαφάνιση 16χρονης: Νέα δημόσια έκκληση των γονιών της – «Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά – Σε αγαπάμε, σε περιμένουμε, έλα πίσω»