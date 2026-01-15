Reuters: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της για τους κινδύνους μετά τις επιθέσεις με drone στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ελλάδα προειδοποίησε τον ναυτιλιακό στόλο τηςνα επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας του όταν πλέει προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε δύο ελληνικά δεξαμενόπλοια αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Ναυτιλίας, μεταδίδει το Reuters.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένου ενός ναυλωμένου από την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron, καθώς έπλεαν προς έναν τερματικό σταθμό στη Μαύρη Θάλασσα στις ακτές της Ρωσίας.

Τα ελληνικά πλοία συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους στόλους δεξαμενόπλοιων στον κόσμο και είναι ζωτικής σημασίας για το εμπόριο σε ολόκληρη την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, της οποίας τα ύδατα μοιράζονται η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Ρουμανία και η Τουρκία, καθώς και η εμπόλεμη Ρωσία και η Ουκρανία.

«Συνιστάται στους διευθυντές ασφαλείας των ναυτιλιακών εταιρειών, στους πλοιάρχους και στους αξιωματικούς ασφαλείας των ελληνικών πλοίων να προβούν σε μια ενημερωμένη εκτίμηση απειλήγς για τα εμπορικά πλοία που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα και τις θαλάσσιες περιοχές κοντά σε αυτήν», ανέφερε το υπουργείο Ναυτιλίας σε ένα από τα έγγραφα που είδε το Reuters και τα οποία εκδόθηκαν μετά τις επιθέσεις.

Το κόστος ασφάλισης πολέμου για τα πλοία που πλέουν προς τη Μαύρη Θάλασσα έχει αυξηθεί αυτή την εβδομάδα, αντανακλώντας την επιδείνωση του περιβάλλοντος κινδύνου.

Ένα από τα δεξαμενόπλοια που έγιναν στόχος την Τρίτη ήταν το Matilda, το οποίο διαχειριζόταν η ελληνική Thenamaris και χτυπήθηκε από δύο drones.

Ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές στο πλοίο, ένας αξιωματούχος της Thenamaris δήλωσε ότι η εταιρεία έχει έκτοτε εντείνει τα πρόσθετα προληπτικά μέτρα ασφαλείας και συμβούλευσε τα πληρώματα των πλοίων τους να αυξήσουν την επαγρύπνησή τους και να αποφύγουν την περιττή έκθεση, κυρίως τις κινήσεις στο κατάστρωμα.

Το υπουργείο παρέπεμψε τις ναυτιλιακές εταιρείες σε ένα προηγούμενο έγγραφο που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2022, το οποίο συνιστούσε τη διατήρηση πρόσθετων προστατευτικών μέτρων ασφαλείας για ορισμένο χρονικό διάστημα ως αποτέλεσμα του αυξημένου κινδύνου για τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, Νοβοροσίσκ, Ταμάν, Τουάπσε και Καυκάσου.

Διαβάστε επίσης

Ανταλλαγή «πυρών» Γεωργιάδη με αγρότες: «Είναι φασισμός αυτό με τα μπλόκα» – «Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα»

Εξαφάνιση 16χρονης: Νέα δημόσια έκκληση των γονιών της – «Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά – Σε αγαπάμε, σε περιμένουμε, έλα πίσω»

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Ξεπέρασαν τις 470 χιλιάδες τα θανατωμένα ζώα