ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 23:01
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

15.01.2026 20:56

Το βίντεο που ανέβασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη φρεγάτα «Κίμων»

15.01.2026 20:56
Βίντεο που περιλαμβάνει πλάνα από την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο βίντεο προβάλλονται επίσης πλάνα από την υπογραφή της συμφωνίας για την προμήθεια των φρεγατών Βelharra, καθώς και ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο πρωθυπουργός, που έδωσε το παρών στην υποδοσή της στις ελληνικές θάλασσες.

«Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Και σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

1 / 3