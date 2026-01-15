Το βίντεο που ανέβασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη φρεγάτα «Κίμων»

Βίντεο που περιλαμβάνει πλάνα από την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο βίντεο προβάλλονται επίσης πλάνα από την υπογραφή της συμφωνίας για την προμήθεια των φρεγατών Βelharra, καθώς και ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο πρωθυπουργός, που έδωσε το παρών στην υποδοσή της στις ελληνικές θάλασσες.

«Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Και σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

Διαβάστε επίσης:

Σάλος στη Βουλή από σεξιστικό σχόλιο Κυρανάκη κατά της Πέτης Πέρκα -«Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – Κόντρα και με Πολάκη

Φάμελλος: Να προχωρήσουμε μαζί με μια νικηφόρα προοδευτική πρόταση – Σημαντικός ο ρόλος Τσίπρα στην ενωτική προσπάθεια

Δριμεία επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση: «Ασημικά προς εκποίηση οι δημόσιες υποδομές»