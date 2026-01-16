Μπλόκο Νίκαιας: Παρέμβαση στον εισαγγελέα για τον βανδαλισμό των τρακτέρ υπό τον φόβο προβοκάτσιας – «Να ανοίξουν οι κάμερες» (video)

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας βρέθηκαν το πρωί της Παρασκευής (16/1) μέλη της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν την παρέμβαση του εισαγγελέα ώστε να ζητηθούν βίντεο από κάμερες του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου και να διαπιστωθεί ποια πρόσωπα προκάλεσαν τις φθορές στα δυο τρακτέρ αγροτών που μετείχαν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε δηλώσεις του, ο Ιορδάνης Ιωαννίδης καταδίκασε για άλλη μια φορά το περιστατικό εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι βανδαλισμοί δεν προκλήθηκαν από τους αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας.

«Κανένας δεν έχει δικαίωμα να πειράξει το μηχάνημα, κανενός» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι η κυβέρνηση έχει στόχο την προβοκάτσια ή αυτοί που το έκαναν έχουν στόχο αυτό το γεγονός κι όχι να διασφαλιστεί ο υγιής αγώνας που έχει ξεκινήσει από την πρώτη μέρα», πρόσθεσε.

Στο Δικαστικο Μέγαρο βρέθηκαν επίσης οι Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας, ενώ απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με την συμμετοχή του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις τοποθετήσεις του τελευταίου, όπως είδαν το φως της δημοσιότητας τόνισε ότι ακόμα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή και ότι την απόφαση θα την πάρει το μπλόκο των Μαλγάρων.

Διαβάστε επίσης:

«Η Αθήνα σε ακούει»: Πώς λειτουργούν η πλατφόρμα Novoville και η γραμμή 1595 του Δήμου, που δέχονται αιτήματα των πολιτών (video)

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία με πυροβολισμό σε ενεχυροδανειστήριο

Γλυφάδα: Ιδιοκτήτης σπιτιού πήρε στο… κυνήγι επίδοξους διαρρήκτες – «Τι κάνετε εκεί ρε;» (video)