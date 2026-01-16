Λήξη συναγερμού στον Κορυδαλλό: Ασφαλής η γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα

Λήξη συναγερμού στον Κορυδαλλό, όπου γυναίκα απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή της πέφτοντας από ταράτσα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής, 16/1, με τις Αρχές να κινητοποιούνται για γυναίκα που είχε ανέβει σε ταράτσα πολυκατοικίας και απειλούσε να πέσει.

Στο σημείο είχαν μεταβεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ, με το περιστατικό να λήγει αργά το βράδυ και τη γυναίκα να είναι σώα και ασφαλής.

