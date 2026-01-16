search
Λήξη συναγερμού στον Κορυδαλλό: Ασφαλής η γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα

16.01.2026 22:52
Λήξη συναγερμού στον Κορυδαλλό, όπου γυναίκα απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή της πέφτοντας από ταράτσα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής, 16/1, με τις Αρχές να κινητοποιούνται για γυναίκα που είχε ανέβει σε ταράτσα πολυκατοικίας και απειλούσε να πέσει.

Στο σημείο είχαν μεταβεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ, με το περιστατικό να λήγει αργά το βράδυ και τη γυναίκα να είναι σώα και ασφαλής.

trump-white-house
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Εγώ έπεισα τον εαυτό μου να μη χτυπήσω το Ιράν» – Τι ανέφερε για Γροιλανδία, Ματσάδο και Νόμπελ Ειρήνης

andino_1601_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Την Κυριακή η άφιξη του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ Αντίνο

zaporizia nuclear plant
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας για κατάπαυση πυρός γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

ice-agents
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Πράκτορες της ICE έφαγαν σε μεξικάνικο εστιατόριο και μετά συνέλαβαν τους υπαλλήλους

Kevin Hassett trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Χάσετ: «Θέλω να τον κρατήσω στον Λευκό Οίκο, όχι να τον χάσω για τη Fed»

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

aimilios-chilakis-new
LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας - Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

kairidis_anestidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς Καιρίδη – Ανεστίδη on air για τα αγροτικά μπλόκα: «Με έχετε ταλαιπωρήσει πολύ στα Μάλγαρα» – «Καλά σας κάναμε» (video)

