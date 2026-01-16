Πρώτο Eurogroup 2026 με Πιερρακάκη πρόεδρο – Ο Πετραλιάς θα εκπροσωπεί την Ελλάδα, πρεμιέρα για Βουλγαρία 

Το Eurogroup συνεδριάζει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 στις Βρυξέλλες, με ελληνική παρουσία σε δύο επίπεδα: ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συμμετέχει με την ιδιότητα του προέδρου του οργάνου, ενώ ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εργασίες των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα προεδρεύσει για πρώτη φορά του Eurogroup, ξεκινώντας θητεία 2,5 ετών. Στην ίδια συνεδρίαση ο Θάνος Πετραλιάς θα συμμετάσχει ως εκπρόσωπος της χώρας, λαμβάνοντας μέρος στις συζητήσεις των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ.

Η σύνθεση του Eurogroup στη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου θα είναι διευρυμένη, καθώς συμμετέχει και ο υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία, από την 1η Ιανουαρίου 2026, αποτελεί το 21ο μέλος της ευρωζώνης. Στο πλαίσιο των εργασιών θα παρουσιαστεί η πρόοδος της διαδικασίας μετάβασης της χώρας στο ευρώ και ειδικότερα η προετοιμασία για την κυκλοφορία του ενιαίου νομίσματος. Ενημερώσεις αναμένεται να γίνουν από τον Βούλγαρο υπουργό Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η συζήτηση για τις συστάσεις της ζώνης του ευρώ για το 2026, με βάση το σχέδιο που έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στο συγκεκριμένο σκέλος οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τις βασικές προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής της ευρωζώνης για το επόμενο έτος.

Παράλληλα, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για τις προτεραιότητες της G7 από τον Ρολάν Λεσκίρ, υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, η οποία ασκεί την προεδρία της G7. Η ενημέρωση αφορά τις βασικές κατευθύνσεις και τα θέματα που προτάσσονται από την Ομάδα των 7 στο αντίστοιχο διεθνές πλαίσιο.

Σημαντικό μέρος της συνεδρίασης αφορά και θεσμικό ζήτημα, καθώς το Eurogroup θα ασχοληθεί με την επιλογή του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο τέλος Μαΐου λήγει η θητεία του Ισπανού Λουίς ντε Γκίντος και οι υπουργοί θα εξετάσουν έξι υποψηφιότητες ενόψει της διαδικασίας σύστασης που θα ακολουθήσει στο επίπεδο των ευρωπαϊκών οργάνων.

Μεταξύ των υποψηφίων που αναφέρονται είναι ο Πορτογάλος και πρώην πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, ο Φινλανδός Όλι Ρεν, ο Λετονός κεντρικός τραπεζίτης Μάρτινς Καζάκς, ο Εσθονός Μαντίς Μιούλερ, ο Λιθουανός υπουργός Οικονομικών Ριμάντας Σάτζιους και ο Κροάτης κεντρικός τραπεζίτης Μπόρις Βούισιτς. Για την τελική επιλογή απαιτείται πλειοψηφία 16 από τις 21 χώρες της ζώνης του ευρώ.

Η συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου είναι η πρώτη του 2026 και πραγματοποιείται με ταυτόχρονη έναρξη νέας προεδρικής θητείας στο Eurogroup, καθώς και με νέα διεύρυνση της ευρωζώνης μετά την ένταξη της Βουλγαρίας από την αρχή του έτους.

