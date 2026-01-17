Παύλος Ντε Γκρες: Το συγκινητικό αντίο στην θεία του πριγκίπισσα Ειρήνη

Με δημόσια δήλωση γεμάτη συναίσθημα, ο Παύλος Ντε Γκρες αποχαιρέτησε την πριγκίπισσα Ειρήνη, μιλώντας για μια γυναίκα σιωπηλής δύναμης και βαθιάς πίστης, την ώρα που έγινε γνωστό γιατί η Μαρί Σαντάλ δεν θα δώσει το «παρών» στην κηδεία.

Με λόγια λιτά αλλά ουσιαστικά, ο Παύλος Ντε Γκρες επέλεξε να αποχαιρετήσει δημόσια την αγαπημένη του θεία σκιαγραφώντας το πορτρέτο μιας γυναίκας που λειτούργησε ως ήρεμος αλλά σταθερός πυλώνας μέσα στην οικογένεια.

Στην ανάρτησή του, ο Παύλος έκανε λόγο για μια προσωπικότητα διακριτική, με ακλόνητη πίστη και βαθιά αφοσίωση στους ανθρώπους της. Τόνισε πως οι αξίες της δεν εκφράζονταν με μεγάλα λόγια, αλλά αποτυπώνονταν καθημερινά μέσα από πράξεις φροντίδας, συνέπειας και αγάπης. Όπως ανέφερε, η παρουσία της πριγκίπισσας Ειρήνης ήταν σταθερή και καθησυχαστική, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

«Ήταν μια ήρεμη δύναμη, ένας διαχρονικός φάρος σοφίας και αγάπης», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η μνήμη της θα συνοδεύει για πάντα την οικογένεια. Ο αποχαιρετισμός του έκλεισε με την ευχή: «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, κοντά σε εκείνους που αγάπησε».



Η απουσία της Μαρί Σαντάλ

Την ίδια στιγμή, όπως γνωστοποίησε ο Παύλος Ντε Γκρες , η σύζυγός του Μαρί Σαντάλ δεν θα μπορέσει να παραστεί στην ταφή της Πριγκίπισσας Ειρήνης στην Ελλάδα, τη Δευτέρα, λόγω πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη. Από την τελετή θα απουσιάσουν επίσης ο Οδυσσέας, λόγω σπουδών, και η Ολυμπία εξαιτίας επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η οικογένεια, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, συμμερίζεται το πένθος και τιμά τη μνήμη της Πριγκίπισσας Ειρήνης.

Ποιοι θα είναι παρόντες στην κηδεία

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε Στ’ με τη σύζυγό του Λετίθια και τις κόρες τους, τη διάδοχο του θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία, θα παραστεί αυτή τη Δευτέρα στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στην Μητρόπολη, με παρόντα τα μέλη βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης, όπως της Δανίας.

Επιπλέον, η βρετανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπηθεί από τον σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγο της πριγκίπισσας Άννας, και τη λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον.

Πάντως, δεν θα παραστεί ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος για λόγους υγείας. Ο 88χρονος Χουάν Κάρλος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και, κατόπιν ιατρικών συστάσεων, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι προς την Αθήνα ή προς τη Μαδρίτη από το Άμπου Ντάμπι όπου διαμένει.

Ο Χουάν Κάρλος διατηρούσε στενή σχέση με την πριγκίπισσα Ειρήνη.

Η Ειρήνη θα ταφεί στο Τατόι, όπως ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος.

Αύριο Σάββατο, η σορός της πριγκίπισσας θα εκτεθεί σε προσκύνημα για λίγες ώρες στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η πριγκίπισσα πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 83 ετών στο παλάτι Θαρθουέλα της Μαδρίτης, στο οποίο διέμενε με την αδελφή της, βασίλισσα Σοφία.

Ήταν η μικρότερη κόρη του βασιλιά της Ελλάδας Παύλου και της Φρειδερίκης, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

