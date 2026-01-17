Σπαραγμός στην κηδεία του «Ψαρογιάννη» Ξυλούρη – Πλήθος κόσμου τον αποχαιρετά

Σε κλίμα οδύνης συγγενείς, φίλοι, αλλά και απλός κόσμος αποχαιρετούν τον Γιάννη Ξυλούρη, γνωστό ως Ψαρογιάννη, αδελφό του αλησμόνητου Νίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη.

Ο σπουδαίος λαουτιέρης και δημιουργός, που υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της μεγάλης οικογένειας των Ξυλούρηδων, απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών αφήνοντας πίσω του μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη.

Η εξόδιος ακολουθία ψάλλεται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο ενώ η ταφή θα γίνει στα αγαπημένα του Ανώγεια, στον τόπο που τον γέννησε και τον σφράγισε μουσικά.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Φίλοι Κέντρου Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή», καταθέτοντας οποιοδήποτε ποσό στον λογαριασμό IBAN: GR8301607650000000152971427.

