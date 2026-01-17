Σπαραγμός στην κηδεία του «Ψαρογιάννη» Ξυλούρη – Πλήθος κόσμου τον αποχαιρετά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε κλίμα οδύνης συγγενείς, φίλοι, αλλά και απλός κόσμος αποχαιρετούν τον Γιάννη Ξυλούρη, γνωστό ως Ψαρογιάννη, αδελφό του αλησμόνητου Νίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη.
Ο σπουδαίος λαουτιέρης και δημιουργός, που υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της μεγάλης οικογένειας των Ξυλούρηδων, απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών αφήνοντας πίσω του μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη.
Η εξόδιος ακολουθία ψάλλεται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο ενώ η ταφή θα γίνει στα αγαπημένα του Ανώγεια, στον τόπο που τον γέννησε και τον σφράγισε μουσικά.
Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Φίλοι Κέντρου Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή», καταθέτοντας οποιοδήποτε ποσό στον λογαριασμό IBAN: GR8301607650000000152971427.
Διαβάστε επίσης:
Ηράκλειο: Ελπίδες για τον 33χρονο γιατρό – Μαρτυρία ότι εθεάθη κοντά στο Ρέθυμνο
Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν 50χρονο πρόεδρο κοινότητας
Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία έξω από το «Ολύμπιον» την ώρα της παρουσίασης του βιβλίου του Τσίπρα – «Μπλόκο» της ΕΛ.ΑΣ. στις δημόσιες συναθροίσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.