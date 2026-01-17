search
ΕΛΛΑΔΑ

17.01.2026 12:31

Σπαραγμός στην κηδεία του «Ψαρογιάννη» Ξυλούρη – Πλήθος κόσμου τον αποχαιρετά

giannis kszlouris (1)

Σε κλίμα οδύνης συγγενείς, φίλοι, αλλά και απλός κόσμος αποχαιρετούν τον Γιάννη Ξυλούρη, γνωστό ως Ψαρογιάννη, αδελφό του αλησμόνητου Νίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη. 

Ο σπουδαίος λαουτιέρης και δημιουργός, που υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της μεγάλης οικογένειας των Ξυλούρηδων, απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών αφήνοντας πίσω του μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη.

Η εξόδιος ακολουθία ψάλλεται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο ενώ η ταφή θα γίνει στα αγαπημένα του Ανώγεια, στον τόπο που τον γέννησε και τον σφράγισε μουσικά. 

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Φίλοι Κέντρου Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή», καταθέτοντας οποιοδήποτε ποσό στον λογαριασμό IBAN: GR8301607650000000152971427.

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκε ζωντανός 70χρονος που είχε εξαφανιστεί στο Ηράκλειο

ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 95 του ο πρόεδρος της Βιοχάλκο Νίκος Στασινόπουλος

MEDIA

Παπανώτας για Λιάγκα: Προσπαθεί να με μιμηθεί και το κάνει πολύ καλά, μόνο που εγώ το κάνω με χιούμορ (Videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Σπαραγμός στην κηδεία του «Ψαρογιάννη» Ξυλούρη – Πλήθος κόσμου τον αποχαιρετά

LIFESTYLE

Στέλιος Μάινας: «Για πολλά χρόνια μου πρότειναν τον ρόλο του Τίμου κι αρνιόμουν – Ήθελα να φύγω από αυτήν την εικόνα»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη - Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

