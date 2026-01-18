Eurovision 2026: Αυτά είναι τα υποψήφια τραγούδια του δεύτερου ελληνικού ημιτελικού (Videos)

Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στο ξεχωριστό show της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, παρουσιάστηκαν στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR».

Τα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε Ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον Μεγάλο Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνής και μία ελληνική), χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Τις τρεις ξεχωριστές βραδιές του show «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Τα τρία shows θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Ακούστε τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «mad about it», D3lta

6. «Αστείο», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

