Ώρες αγωνίας στον Ταΰγετο: Tο ελικόπτερο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους ορειβάτες – Έχουν τραυματιστεί οι 4 εξ’ αυτών

Με δυσκολίες λόγω των καιρικών συνθηκών διεξάγεται η επιχείρηση διάσωσης των οκτώ ορειβατών που εγκλωβίστηκαν στην κορυφή του Προφήτη Ηλία στον Ταΰγετο την Κυριακή (18/1).

Κι αυτό γιατί το ελικόπτερο που κλήθηκε να παραλάβει τους τέσσερις τραυματίες δεν μπόρεσε να προσεγγίσει λόγω σφοδρών ανέμων. Στην περιοχή σπεύδουν επιγειες δυνάμεις.

Οκτώ ορειβάτες συνολικά, ανέφεραν ότι ανάμεσα τους υπάρχουν τραυματίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερις ορειβάτες έχουν τραυματιστεί.

Για το λόγο αυτό κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ το οποίο όμως δεν μπόρεσε να προσεγγίσει σε ασφαλές σημείο. Συγκεκριμένα, ο ελικόπτερο, που είχε σπεύσει στο σημείο, για να τους παραλάβει δεν μπόρεσε, κατά πληροφορίες, να προσεγγίσει εξαιτίας των ανέμων.

Οι ορειβάτες μετακινούνται σε προσβάσιμο σημείο για να τους προσεγγίσει η Πυροσβεστική. Συνολικά 41 πυροσβέστες κινούνται προς το σημείο από την 1η και την 6η ΕΜΑΚ και την 9η ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδράμει και drone.

