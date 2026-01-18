Αγωνία για 8 ορειβάτες που αγνοούνται στον Ταΰγετο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση οκτώ ορειβατών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, σε υψόμετρο 2.407 μέτρων, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Πληροφορίες μέχρι στιγμής κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Ανάμεσα στους ορειβάτες είναι και μία γυναίκα, με τις Αρχές να έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οκτώ άτομα γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου 15 λεπτά πριν από τις 13:00 το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι δυνάμεις διάσωσης μαζί με εθελοντές.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 41 Πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου με τα drone της. Αναμένεται επίσης να συνδράμει και ελικόπτερο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από αέρος.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες

