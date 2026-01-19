Η Δόμνα Μιχαηλίδου κατά Μαρίας Καρυστιανού, ξεχνώντας τις δικές της δηλώσεις

Τα «πυρά» που δέχεται η Μαρία Καρυστιανού γιατί κατεβαίνει στις εκλογές, έχουν κάθε είδους αφήγημα.

Από τις… θρησκευτικές εικόνες (το πιο light) μέχρι και το ότι «εκμεταλλεύεται ένα τραγικό γεγονός (Τέμπη) για να αναδειχθεί πολιτικά».

Το τελευταίο χρησιμοποιείται σε σχόλια κατά κόρον από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, κάτι εντελώς υποκριτικό, αν πάρουμε για παράδειγμα δύο δηλώσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου.

Η υπουργός στις 8 Ιανουαρίου δήλωνε στο MEGA πως κατά την άποψή της «χρησιμοποιήσει τον προσωπικό πόνο της ως βατήρα για πολιτική ανέλιξη», μια δήλωση που κάνει αρνητική εντύπωση.

Πόσω μάλλον όταν η ίδια υπουργός το 2023, δήλωνε ότι «όταν αρρώστησε ο πατέρας μου η αγωνία μου ήταν αν θα προλάβει τις εκλογές» κατά σύμπτωση πάλι στο MEGA στις 18 Μαΐου.

Προβληματικές αν μη τι άλλο και οι δύο δηλώσεις για πολλούς λόγους…

