Υποψίες για εκλογές το… 2026

Η σπουδή του Κωστή Χατζηδάκη να αναδείξει τις νέες παροχές, που θα περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ τον… ερχόμενο Σεπτέμβριο (δηλαδή σε 9 μήνες!) δεν περνά απαρατήρητη από τους καχύποπτους.

Τι λόγο έχει μία κυβέρνηση να μιλά και να… ζυμώνει την κοινή γνώμη από τον Ιανουάριο για τις εξαγγελίες του… Σεπτεμβρίου;

Αυτή η απορία σε συνδυασμό με τη βροχή προσλήψεων που αναμένεται εντός του 2026, έχει φουντώσει τις υποψίες ότι η κυβέρνηση δεν θα περιμένει το 2027 για να στήσει κάλπες. Αλλά ότι φλερτάρει με την ιδέα μίας εσπευσμένης εκλογικής αναμέτρησης το φθινόπωρο φέτος.

Υποψίες καχύποπτων ανθρώπων που δεν πιστεύουν τη… θεσμική συμπεριφορά αυτής της κυβέρνησης, θα μου πείτε.

Καλού κακού, κρατήστε πάντως το σενάριο…

Διαβάστε επίσης:

Το δίλημμα του ΚΚΕ με τα μπλόκα

Η Καρυστιανού, τα εικονίσματα και η… κριτική από τη ΝΔ

Τα… γονίδια μίλησαν: Ο Σωκράτης Φάμελλος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε σε κοπή πίτας (video)