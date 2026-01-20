Από τη διαδικτυακή παρενόχληση στα deepfakes: Έξαρση της διαδικτυακής βίας κατά των γυναικών



Κατά την τελευταία δεκαετία, με τη ραγδαία άνοδο των ψηφιακών τεχνολογιών και την ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή ζωή, οι διαδικτυακοί χώροι και τα ψηφιακά εργαλεία έχουν προσφέρει ευκαιρίες σύνδεσης και πληροφόρηση. Ωστόσο, η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών που διευκολύνεται από την τεχνολογία έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά.

Πάνω από το 90% των βίντεο deepfake στο διαδίκτυο είναι πορνογραφικής φύσης, με στόχο σχεδόν αποκλειστικά τις γυναίκες, σύμφωνα με την έκθεση 2023 Security Hero.

Η παρακολούθηση η πιο διαδεδομένη μορφή παρενόχλησης

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η διαδικτυακή παρακολούθηση, η παρακολούθηση και η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού ήταν οι πιο συνηθισμένες μορφές διαδικτυακής βίας που αναφέρθηκαν από γυναίκες και κορίτσια, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Women Against Violence Europe (WAVE). Το WAVE είναι ένα δίκτυο περισσότερων από 180 ευρωπαϊκών γυναικείων ΜΚΟ που εργάζονται για την πρόληψη και την προστασία των γυναικών και των παιδιών από τη βία.

«Η βία που ασκείται στο διαδίκτυο είναι συχνά πιο δύσκολο να αναγνωριστεί, να αποδειχθεί και να επιβληθεί ποινή, αφήνοντας πολλές γυναίκες και κορίτσια εκτεθειμένες σε βλάβες χωρίς επαρκή προστασία», σημειώνεται στην έκθεση.

Η διαδικτυακή παρενόχληση, η ρητορική μίσους και οι απειλές ήταν εξίσου διαδεδομένες και αναφέρθηκαν σε 30 χώρες.

Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, το 2023, οι γυναίκες αποτελούσαν το 55,3% των θυμάτων σε περιπτώσεις διαδικτυακών απειλών και το 69,6% σε περιπτώσεις διαδικτυακής παρακολούθησης. Περισσότερες από τις μισές χώρες (57%) ανέφεραν επίσης αύξηση της κακοποίησης βάσει εικόνας και της μη συναινετικής ανταλλαγής προσωπικών εικόνων. Στη Δανία, ο αριθμός των νέων που βιώνουν κακοποίηση βάσει εικόνας έχει τριπλασιαστεί από το 2021.

Το Grok «γδύνει» γυναίκες

«Οι αλγόριθμοι μπορούν γρήγορα να διαδώσουν μισογυνιστικό περιεχόμενο σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, δημιουργώντας κλειστούς χώρους όπου η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών κανονικοποιείται και οι επιβλαβείς ιδέες διαδίδονται, ιδίως μεταξύ των νέων ανδρών», υποστηρίζει η έκθεση WAVE.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει επιδεινώσει το πρόβλημα και να έχει δημιουργήσει ακόμη περισσότερες προκλήσεις όσον αφορά τις εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου.

Από τις αρχές του 2026, το Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης που ανήκει στον Ελον Μασκ, ανταποκρίθηκε σε προτροπές χρηστών να «γδύσει» εικόνες γυναικών, δημιουργώντας deepfake εικόνες τεχνητής νοημοσύνης χωρίς διασφαλίσεις.

Μια ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική οργάνωση που ερευνά αλγόριθμους με επιρροή, η AI Forensics, ανέλυσε πάνω από 20.000 εικόνες που δημιουργήθηκαν από το Grok και 50.000 αιτήματα που υποβλήθηκαν από χρήστες και διαπίστωσε ότι το 53% των εικόνων που δημιουργήθηκαν από το Grok περιείχαν άτομα με ελάχιστη ενδυμασία, εκ των οποίων το 81% ήταν άτομα που παρουσιάζονταν ως γυναίκες.

Επιπλέον, το 2% των εικόνων απεικόνιζε άτομα που φαίνονταν να είναι 18 ετών ή νεότερα, και το 6% των εικόνων απεικόνιζε δημόσια πρόσωπα, εκ των οποίων περίπου το ένα τρίτο ήταν πολιτικά πρόσωπα. Ποιες χώρες στοχοποιούν το chatbot Grok του Έλον Μασκ για τα deepfakes με σεξουαλικό πειεχόμενο. Ως απάντηση, η πλατφόρμα εφάρμοσε νέα εργαλεία για να αποτρέψει το Grok από το να επιτρέπει σε άτομα να επεξεργάζονται φωτογραφίες πραγματικών ατόμων που φορούν αποκαλυπτικά ρούχα.

«Εφαρμόσαμε τεχνολογικά μέτρα για να αποτρέψουμε τον λογαριασμό Grok στο X σε παγκόσμιο επίπεδο από το να επιτρέπει την επεξεργασία εικόνων πραγματικών ατόμων με αποκαλυπτικά ρούχα, όπως μπικίνι», έγραψε η ομάδα ασφαλείας του Musk στο X.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητών επί πληρωμή. Ο Μασκ ισχυρίστηκε επίσης ότι θα λάβει μέτρα για την αφαίρεση παραβατικού περιεχομένου υψηλής προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και μη συναινετικού γυμνού, και θα αναφέρει λογαριασμούς που αναζητούν υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στις αρχές επιβολής του νόμου.

Οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών και οι φεμινίστριες ακτιβίστριες αποτελούν συχνά στόχους διαδικτυακής παρενόχλησης, πορνογραφίας deepfake και συντονισμένης ρητορικής μίσους που αποσκοπεί στη φίμωση ή την απαξίωσή τους.

