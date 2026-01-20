search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 02:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 00:46

Χρυσοχοΐδης για δολοφονία βαρυποινίτη στον Κορυδαλλό: Έχουμε υπερπληθυσμό στις φυλακές – Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» οι Αρχές

20.01.2026 00:46
filakes 765- new

Για διαρκώς αυξανόμενο υπερπληθυσμό των φυλακών και για τους κινδύνους που δημιουργεί για την ασφάλεια έκανε λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά τη δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού, δολοφονία που οι αρχές αποδίδουν σε συμβόλαιο θανάτου.

Ο υπουργός ΠροΠο, μιλώντας στο ACTION 24, τόνισε ότι οι επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων εντείνουν τα προβλήματα εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Όπως σημείωσε, η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους, γεγονός που καθιστά αναγκαίες άμεσες παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τη δημιουργία επτά νέων καταστημάτων κράτησης, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης όσο και στην αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, μέσα από την αποσυμφόρηση των υφιστάμενων φυλακών.

Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου βαρυποινίτη

Για συμβόλαιο θανάτου κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις για τη δολοφονία 49χρονου βαρυποινίτη μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, από συγκρατούμενό του. 

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, 19/1, στην Γ΄ πτέρυγα της φυλακής, όταν ένας 28χρονος Έλληνας κρατούμενος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι σε 49χρονο συγκρατούμενό του, αλβανικής καταγωγής, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τόσο το θύμα, όσο και ο δράστης, έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν, με τους δύο τους να εκτίουν ποινή, μεταξύ άλλων, για δολοφονίες. 

Συγκεκριμένα, το 49χρονο θύμα είχε διαπράξει τουλάχιστον δύο δολοφονίες στην Αλβανία, και εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης και φυλάκιση δύο ετών και 12 μηνών για ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία.

Παράλληλα, ο 49χρονος φαίνεται πως ήταν μέλος συμμορίας στη νότια Αλβανία, που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Από την πλευρά του ο 28χρονος δράστης βρίσκεται στη φυλακή εδώ και μερικούς μήνες, καθώς είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος για ανθρωποκτονία, παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Σεπτέμβριο του 2025 ο 28χρονος είχε πυροβολήσει εν ψυχρώ στο κεφάλι έναν άνδρα από την Αλβανία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Δολοφονία για το κουμάντο στις πιάτσες ναρκωτικών της Αθήνας

Σημειώνεται ότι την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πειραιά, με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση να κάνουν λόγο για συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 49χρονου, το οποίο εκτέλεσε ο 28χρονος κατόπιν εντολής άλλου Αλβανού βαρυποινίτη που έχει απασχολήσει τις Αρχές για δολοφονίες.

Κατά τις ίδιες πηγές, αντικείμενο της διαφωνίας που οδήγησε στη δολοφονία του 49χρονου φαίνεται πως ήταν το ποιος θα είχε τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών στην Αθήνα

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Τρίπολη: Νεκρός ηλικιωμένος άνδρας μετά από φωτιά στο σπίτι του

Σύγκρουση Πλακιά – Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

Χαλάνδρι: Διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά – Απεγκλωβίστηκε άνδρας (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karystianou- papadopulos 98- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπέρ της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις ο βουλευτής που βανδάλισε τα έργα τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη

filakes 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης για δολοφονία βαρυποινίτη στον Κορυδαλλό: Έχουμε υπερπληθυσμό στις φυλακές – Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» οι Αρχές

pyrosvestiki 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Τρίπολη: Νεκρός ηλικιωμένος άνδρας μετά από φωτιά στο σπίτι του

papadakis radio arvyla – new
MEDIA

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

ispania tragodia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Οι συγκλονιστικές ιστορίες μέσα από τα συντρίμμια –Το 6χρονο κορίτσι που περπατούσε μόνο του στις ράγες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

Megaro-Maximou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Μεγάρου Μαξίμου;

tzoumerka
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία στα Τζουμέρκα: Εκδηλώθηκε τεράστια κατολίσθηση - Οι κάτοικοι λένε ότι ακούγονται περίεργοι θόρυβοι

mikroplastika new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

«Kerberos»: Φοιτητές δημιούργησαν προβιοτικό που δεσμεύει τα μικροπλαστικά στο έντερο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 02:08
karystianou- papadopulos 98- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπέρ της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις ο βουλευτής που βανδάλισε τα έργα τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη

filakes 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης για δολοφονία βαρυποινίτη στον Κορυδαλλό: Έχουμε υπερπληθυσμό στις φυλακές – Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» οι Αρχές

pyrosvestiki 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Τρίπολη: Νεκρός ηλικιωμένος άνδρας μετά από φωτιά στο σπίτι του

1 / 3