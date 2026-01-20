Εθνικό Αστεροσκοπείο: 294 άνθρωποι πέθαναν σε 633 ακραία καιρικά επεισόδια τα τελευταία 25 χρόνια

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από ακραία καιρικά επεισόδια κατά το διάστημα 2020 -2025.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων HIWE-DB (High-impact Weather Events), μέσα σε 25 χρόνια, 294 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 633 καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις.

«Τα επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις αυξάνονται κατά 58%, τα επεισόδια με σοβαρές επιπτώσεις κατά 35% και οι ανθρώπινες απώλειες κατά 72%.

Αυτό δείχνει ότι δεν μιλάμε μόνο για περισσότερα επεισόδια, αλλά για επεισόδια με σοβαρότερες επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη και το συνολικό τους συσσωρευτικό αποτύπωμα και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που προκύπτουν, ειδικά από τα σοβαρά επεισόδια», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η η ειδική Λειτουργική Επιστήμονας στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και μέλος της ομάδας ΜΕΤΕΟ, Δρ Κατερίνα Παπαγιαννάκη.

Όσον αφορά τις περιοχές που συγκεντρώνουν τέτοιους είδους επεισόδια, σύμφωνα με την κ. Παπαγιαννάκη, στα αστικά κέντρα, λόγω και της δόμησης, καταγράφονται τα περισσότερα, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει οπωσδήποτε ότι είναι και τα πιο σοβαρά καθώς μέσα στην περίοδο που εξετάζεται, 2000-2025, περιοχές της περιφέρειας, όπως στη Θεσσαλία, στη Χαλκιδική, την Εύβοια, επλήγησαν από καιρικά επεισόδια με πολύ σοβαρές κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις αλλά και ανθρώπινες απώλειες.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι και τραυματίστηκε σοβαρά

Ρόδος: 18χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα ατόμων – Μπούκαραν στο σπίτι του με ρόπαλα και λοστούς!

Λάρισα: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ πετούσε αντικείμενα σε οχήματα