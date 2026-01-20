search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 14:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 11:48

Εθνικό Αστεροσκοπείο: 294 άνθρωποι πέθαναν σε 633 ακραία καιρικά επεισόδια τα τελευταία 25 χρόνια

20.01.2026 11:48
trikala-daniel-kokoras

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από ακραία καιρικά επεισόδια κατά το διάστημα 2020 -2025.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων HIWE-DB (High-impact Weather Events), μέσα σε 25 χρόνια, 294 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 633 καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις.

«Τα επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις αυξάνονται κατά 58%, τα επεισόδια με σοβαρές επιπτώσεις κατά 35% και οι ανθρώπινες απώλειες κατά 72%.

Αυτό δείχνει ότι δεν μιλάμε μόνο για περισσότερα επεισόδια, αλλά για επεισόδια με σοβαρότερες επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη και το συνολικό τους συσσωρευτικό αποτύπωμα και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που προκύπτουν, ειδικά από τα σοβαρά επεισόδια», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η η ειδική Λειτουργική Επιστήμονας στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και μέλος της ομάδας ΜΕΤΕΟ, Δρ Κατερίνα Παπαγιαννάκη.

Όσον αφορά τις περιοχές που συγκεντρώνουν τέτοιους είδους επεισόδια, σύμφωνα με την κ. Παπαγιαννάκη, στα αστικά κέντρα, λόγω και της δόμησης, καταγράφονται τα περισσότερα, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει οπωσδήποτε ότι είναι και τα πιο σοβαρά καθώς μέσα στην περίοδο που εξετάζεται, 2000-2025, περιοχές της περιφέρειας, όπως στη Θεσσαλία, στη Χαλκιδική, την Εύβοια, επλήγησαν από καιρικά επεισόδια με πολύ σοβαρές κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις αλλά και ανθρώπινες απώλειες.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι και τραυματίστηκε σοβαρά

Ρόδος: 18χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα ατόμων – Μπούκαραν στο σπίτι του με ρόπαλα και λοστούς!

Λάρισα: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ πετούσε αντικείμενα σε οχήματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marinakis_2001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αγρότες: «Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι, να απομακρυνθούν τα τρακτέρ»

erdogan-shaquille
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ο Ερντογάν παίζει μπάσκετ με τον Σακίλ Ο’ Νιλ

eon_nova_cosmote
ADVERTORIAL

Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League, Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διοργανώσεις UEFA και Γιουβέντους – Νάπολι, Ρόμα – Μίλαν στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

10
ADVERTORIAL

«Ο ΦΙΑΚΑΣ»: Η κωμωδία της χρονιάς συνεχίζεται με τον Οδυσσέα Σταμούλη και τον Δημήτρη Μυλωνά

karazisis-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η έρημη χώρα του T.S. Eliot | Το εργοστάσιο των ποιημάτων» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 14:30
marinakis_2001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αγρότες: «Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι, να απομακρυνθούν τα τρακτέρ»

erdogan-shaquille
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ο Ερντογάν παίζει μπάσκετ με τον Σακίλ Ο’ Νιλ

eon_nova_cosmote
ADVERTORIAL

Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League, Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διοργανώσεις UEFA και Γιουβέντους – Νάπολι, Ρόμα – Μίλαν στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

1 / 3