Ρεκόρ αιτήσεων σε Πρότυπα, Πειραματικά, Ωνάσεια: Γιατί τα προτιμούν οι γονείς – Πάνω από 25.000 ενδιαφερόμενοι, τον Απρίλιο οι εξετάσεις

Εντυπωσιακά φαίνεται να είναι φέτος τα στοιχεία από τις αιτήσεις, που αναμένεται να κατατεθούν για τα Πρότυπα, τα Πειραματικά και τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, καθώς χιλιάδες οικογένειες τα προτιμούν, παρά τη βάσανο των δύσκολων και δαπανηρών εξετάσεων.

Οι διαδικασίες επιλογής για το νέο σχολικό έτος θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα τριών ημερών, από τις 24 έως τις 26 Απριλίου, με τους υποψηφίους να έχουν μπροστά τους περίπου τρεις μήνες προετοιμασίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείο Παιδείας, η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία έχει οριστεί για την Παρασκευή 24 Απριλίου. Το Σάββατο 25 Απριλίου θα διεξαχθούν τα τεστ δεξιοτήτων στη γλώσσα και τα μαθηματικά για τα Πρότυπα και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, ενώ την Κυριακή 26 Απριλίου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Το τριήμερο αυτό θα κρίνει την εισαγωγή των μαθητών για το σχολικό έτος 2026-2027.

Στελέχη του υπουργείου εκτιμούν ότι και φέτος θα καταγραφεί νέο ρεκόρ αιτήσεων, τόσο συνολικά όσο και ανά κατηγορία σχολείων. Οι λόγοι είναι διπλοί: από τη μία η διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη των γονέων σε αυτούς τους θεσμούς και από την άλλη η διεύρυνση του δικτύου σχολικών μονάδων. Ήδη για το επόμενο σχολικό έτος προβλέπεται η προσθήκη εννέα νέων Πειραματικών και οκτώ Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 185 μονάδες.

Τα στοιχεία της περσινής χρονιάς

Ενδεικτικό της δυναμικής που έχει αναπτυχθεί είναι το περσινό κύμα αιτήσεων. Για το τρέχον σχολικό έτος είχαν υποβληθεί συνολικά 24.817 αιτήσεις. Αναλυτικά:

9.056 αιτήσεις για 1.775 θέσεις σε 42 Πρότυπα Σχολεία, με ποσοστό επιτυχίας 19,6%.

3.274 αιτήσεις για 1.166 θέσεις στα 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που λειτούργησαν για πρώτη φορά, με ποσοστό επιτυχίας 35,6%.

328 αιτήσεις για 380 θέσεις στα 10 Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

12.159 αιτήσεις για 3.134 θέσεις σε 104 Πειραματικά Σχολεία, με ποσοστό επιτυχίας 25,7%.

Να σημειωθεί ότι μόνο για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία οι αιτήσεις το 2025-2026 έφτασαν τις 21.543, αριθμός-ρεκόρ, έναντι 20.299 αιτήσεων την προηγούμενη σχολική χρονιά (2024-2025).

Πρότυπα και Πειραματικά: πού διαφέρουν

Παρά το γεγονός ότι οι ακαδημαϊκές και παιδαγωγικές διαφορές των δύο τύπων σχολείων δεν είναι πάντα ξεκάθαρες στο ευρύ κοινό, υπάρχουν βασικές διαφοροποιήσεις. Τα Πειραματικά λειτουργούν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με την εισαγωγή να γίνεται αποκλειστικά μέσω κλήρωσης.

Οι μαθητές συνεχίζουν στη συνέχεια στο διασυνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο. Αντίθετα, τα Πρότυπα αφορούν μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσια και λύκεια) και η εισαγωγή πραγματοποιείται με εξετάσεις στην Α΄ Γυμνασίου και – εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις – στην Α΄ Λυκείου.

Ο νέος εκπαιδευτικός «χάρτης»

Η φετινή αύξηση των αιτήσεων συνδέεται άμεσα με την επέκταση του δικτύου. Στον χάρτη προστίθενται εννέα νέα Πειραματικά Σχολεία, καθώς και οκτώ συνδεδεμένα Δημόσια Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια – από τέσσερα σε κάθε βαθμίδα – σε Αιγάλεω, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο και Πύργο Ηλείας. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε μάλιστα τη δημιουργία 10 νέων Ωνάσειων Σχολείων, με δύο επιπλέον στην Καλλιθέα Αττικής.

Όπως αναφέρουν πηγές στη σημερινή «Καθημερινή», η οποία φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ για το όλο θέμα, το κόστος προετοιμασίας για τις εξετάσεις κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 200 έως 300 ευρώ τον μήνα, ποσό που περιλαμβάνει και προσομοιώσεις εξετάσεων. Παρότι, σύμφωνα με το υπουργείο, οι μαθητές εξετάζονται σε γνώσεις που έχουν ήδη διδαχθεί στο δημοτικό ή το γυμνάσιο – χωρίς συγκεκριμένη εξεταστέα ύλη ή ανάγκη πρόσθετης μελέτης – ο έντονος ανταγωνισμός ωθεί πολλές οικογένειες σε ολιγόμηνα, εξειδικευμένα φροντιστηριακά προγράμματα.

Με τα δεδομένα αυτά, όλα δείχνουν ότι και φέτος η «μάχη» για μια θέση στα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια Σχολεία θα είναι σκληρή, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή άνοδο της ζήτησης για εναλλακτικά μοντέλα δημόσιας εκπαίδευσης.

