21.01.2026 23:46

Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη ενώ κάλυπτε φιλοκουρδική διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη

21.01.2026 23:46
Raphaël Boukandoura

Ελεύθερος αφέθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Γάλλος δημοσιογράφος Ραφαέλ Μπουκαντουρά, ο οποίος είχε συλληφθεί τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη ενώ κάλυπτε φιλοκουρδική διαδήλωση.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο, σε σύντομο τηλεφώνημα από το ταξί που τον μετέφερε στο σπίτι του, αφού προηγουμένως είχε επικοινωνήσει με τη σύζυγό του.

Επιβεβαίωση από δικηγόρο και Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα

Την απελευθέρωσή του επιβεβαίωσαν επίσης η δικηγόρος του και ο εκπρόσωπος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF) στην Τουρκία, Ερόλ Οντερόγλου, τονίζοντας ότι ο δημοσιογράφος «είναι καλά», χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση των αρχών.

Ο 35χρονος δημοσιογράφος, που ζει και εργάζεται νόμιμα στην Τουρκία εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, είχε μεταφερθεί νωρίτερα στο κέντρο κράτησης Αρναβουτκιόι, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, γεγονός που είχε εντείνει τους φόβους για ενδεχόμενη απέλασή του.

Σύλληψη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης του φιλοκουρδικού κόμματος DEM

Ο Μπουκαντουρά συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που διοργάνωσε το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, τρίτο σε δύναμη κόμμα στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η κινητοποίηση είχε ως αντικείμενο την καταγγελία της επίθεσης του συριακού στρατού κατά κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, του αποδόθηκε η κατηγορία ότι φώναζε συνθήματα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, κάτι που ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά, επιμένοντας ότι βρισκόταν στον χώρο αποκλειστικά με την ιδιότητά του ως δημοσιογράφος.

Διεθνείς αντιδράσεις και παρεμβάσεις

Η Γαλλία είχε δηλώσει ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση», ενώ έντονη ανησυχία εξέφρασε και ο ευρωβουλευτής Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ραφαέλ Μπουκαντουρά, κάτοχος τουρκικής δημοσιογραφικής ταυτότητας και άριστος γνώστης της χώρας και της τουρκικής γλώσσας, συνεργάζεται με τα μέσα Courrier International, Libération, Ouest-France και τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Mediapart, τα οποία είχαν ζητήσει με κοινή ανακοίνωση την «άμεση απελευθέρωσή» του.

«Στόχος ο εκφοβισμός των δημοσιογράφων»

Για τον εκπρόσωπο των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στην Τουρκία, Ερόλ Οντερόγλου, η απελευθέρωση του Μπουκαντουρά αποτελεί «μεγάλη ανακούφιση» και επιβεβαιώνει ότι υπήρξε αδικία σε βάρος του.

Όπως δήλωσε, η σύλληψη και η απειλή απέλασης είχαν ως στόχο να εκφοβίσουν τους δημοσιογράφους και να τους αποτρέψουν από την κάλυψη φιλοκουρδικών διαδηλώσεων.

Πίεση στον Τύπο και προηγούμενα περιστατικά

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά υποθέσεων συλλήψεων δημοσιογράφων στην Τουρκία. Τον Μάρτιο του 2025, φωτογράφος του AFP, Γιασίν Ακγκιούλ, συνελήφθη ενώ κάλυπτε απαγορευμένη διαδήλωση, τέθηκε υπό κράτηση για τέσσερις ημέρες και τελικά αθωώθηκε τον Νοέμβριο.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κατατάσσουν την Τουρκία στην 159η θέση από τις 180 χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου, ανάμεσα στο Πακιστάν και τη Βενεζουέλα.

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 δύο ακόμη Γάλλοι δημοσιογράφοι είχαν συλληφθεί στην Τουρκία, ο Λου Μπυρό και ο Ματιάς Ντεπαρντόν, πριν τελικά απελαθούν στη Γαλλία.

