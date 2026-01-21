Ρέιτσελ Μακ Άνταμς: Το αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, η συγκινητική ομιλία και η σπάνια εμφάνιση με τον σύντροφό της

Η Ρέιτσελ Μακ Άνταμς τιμήθηκε με το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, στο Λος Άντζελες.

Σε μια ομιλία γεμάτη συγκίνηση, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, απέδωσε φόρο τιμής σε εμβληματικούς συμπρωταγωνιστές της που τη σημάδεψαν, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Νταϊάν Κίτον με την οποία συνεργάστηκε στην ταινία «The Family Stone» (2005), καθώς και στους Τζίνα Ρόουλαντς και Σαμ Σέπαρντ, με τους οποίους πρωταγωνίστησε στο «The Notebook».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αστέρια που βρίσκονται εκεί ψηλά, αλλά και εδώ κάτω», δήλωσε η Καναδή ηθοποιός.

«Τους θρυλικούς ηθοποιούς από τους οποίους έλαβα το σπουδαίο δώρο της γνώσης. Εκείνους που δεν είναι πια μαζί μας…όπως την πρωτοπόρο Τζίνα Ρόουλαντς, τον πολυγραφότατο Σαμ Σέπαρντ και την αγαπημένη μου Νταϊάν Κίτον, η οποία με πήρε υπό την προστασία της σαν να ήμουν δική της κόρη», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, η Μακ Άνταμς αναφέρθηκε στη συμβουλή που της έδωσε η Kίτον για την τέχνη της υποκριτικής.

«Μου έμαθε ότι, όσα χρόνια κι αν κάνεις αυτή τη δουλειά, πρέπει να τα δίνεις όλα πάνω στο τραπέζι», σημείωσε.

«Σε κάθε ερμηνεία, πρέπει να επιστρατεύεις όση περισσότερη αγάπη μπορείς – και τότε, θα νιώθεις σαν ‘ανόητος’ μόνο τον μισό χρόνο της ζωής σου», πρόσθεσε.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύντροφός της Τζέιμι Λίντεν, σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του. Ο Αμερικανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης είναι γνωστός κυρίως για τα σενάρια των ταινιών «Dear John» (2010) και «We Are Marshall» (2006), ενώ έχει σκηνοθετήσει και τη ρομαντική κομεντί «10 Years».

Ο συμπρωταγωνιστής της στην ταινία «About Time» (2013), Ντόναλ Γκλίσον, μίλησε με θερμά λόγια για εκείνη κατά την τελετή απονομής όπως και ο καταξιωμένος σκηνοθέτης, Σαμ Ρέιμι, με τον οποίο συνεργάστηκε στο «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» αλλά και στο επερχόμενο θρίλερ «Send Help». Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν και ο συμπρωταγωνιστής της στη νέα παραγωγή Ντίλαν Ο’Μπράιεν, καθώς και οι γονείς της, Λανς και Σάντρα, οι οποίοι ταξίδεψαν για να στηρίξουν την κόρη τους σε αυτή την κορυφαία στιγμή της καριέρας της, όπως αναφέρει το ABC News.

Μετά από τρία χρόνια απουσίας από τη μεγάλη οθόνη, η Μακ Άνταμς επιστρέφει δυναμικά, πρωταγωνιστώντας στο ψυχολογικό θρίλερ «Send Help» το οποίο αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 29 Ιανουαρίου.

