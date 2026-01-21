Το Ευρωκοινοβούλιο θα ζητήσει από την Κομισιόν να ενεργοποιήσει το εμπορικό «μπαζούκα» κατά των ΗΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζει να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Δευτέρα να ξεκινήσει τη διαδικασία ενεργοποίησης του ισχυρότερου εμπορικού όπλου του μπλοκ κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε την Τετάρτη ένας ανώτερος δικηγόρος εμπορικών θεμάτων στο Politico.

«Αναμένω ότι οι συντονιστές θα αποφασίσουν να ζητήσουν την έναρξη της διαδικασίας έρευνας του [Μέσου κατά του Καταναγκασμού]. Φυσικά, από τώρα έως τη Δευτέρα υπάρχει πολύς χρόνος και θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου, Μπερντ Λάνγκε, σε δημοσιογράφους στο Στρασβούργο.

Η δήλωση του Λάνγκε, Γερμανού Σοσιαλδημοκράτη, έρχεται καθώς οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά, μετά τις απειλές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ένα αυτοδιοικούμενο δανικό έδαφος. Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν συσπειρωθεί στο πλευρό της Κοπεγχάγης.

Η αποφασιστικότητα εντός του μπλοκ αυξάνεται προκειμένου αντιδράσει στον Τραμπ, με το Κοινοβούλιο να παγώνει και επίσημα την Τετάρτη την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Μια βασική ομάδα μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπλόκαρε σήμερα την ψηφοφορία για την επικύρωση μιας εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ευρώπης, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να καταλάβει τη Γροιλανδία και να επιβάλει πρόσθετους δασμούς 10% σε χώρες που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του.

«Η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ έχει παγώσει επ’ αόριστον!» δήλωσε ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του Κοινοβουλίου, σε μια ανάρτηση στο X.

📢Jetzt offiziell: EU-US Deal bis auf Weiteres auf Eis gelegt!

Wir haben gerade beschlossen, Arbeit von @ep_trade zur rechtlichen Umsetzung Turnberry-Deal auszusetzen.

Unsere Souveränität&territoriale Integrität stehen auf dem Spiel. Business as usual unmöglich #Grönland #Zölle — Bernd Lange (@berndlange) January 21, 2026

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για τη συμφωνία τον Ιούλιο, θέτοντας σε ισχύ μεγάλο μέρος της πριν από την υπογραφή της.

«Η Ευρώπη πρέπει να μιλάει τη γλώσσα που καταλαβαίνει ο Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με την ACI. Θα προτιμούσα μια απόφαση σήμερα, αλλά ελπίζω σε μια ισχυρή και ενωμένη δήλωση τη Δευτέρα. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο», δήλωσε η Σουηδέζα ευρωβουλευτής Κάριν Κάρλσμπρο της φιλελεύθερης ομάδας Renew.

Ο Γιούργκεν Βάρμπορν, ο κορυφαίος ευρωβουλευτής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, υιοθέτησε μια πιο προσεκτική γραμμή, αντανακλώντας τις διατλαντικές τάσεις του κόμματος. «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε» αν θα συμφωνήσει να ζητήσει από την Επιτροπή να ξεκινήσει την ACI, δήλωσε ο Γουόρμπορν στους δημοσιογράφους.

Επιπλέον, ο Γουόρμπορν δήλωσε: «Τώρα πρέπει να συντονιστούμε περαιτέρω και να συζητήσουμε ποιες επιλογές έχουμε σε περίπτωση περαιτέρω ενεργειών. Τίποτα δεν είναι εκτός συζήτησης».

Οι ηγέτες της ΕΕ σκληραίνουν τη θέση τους και θέλουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει το εμπορικό της «μπαζούκα», με τη Γερμανία να συμφωνεί με τη Γαλλία λέγοντας ότι θα ζητήσει από την Επιτροπή να διερευνήσει την ενεργοποίηση του εργαλείου σε έκτακτη συνάντηση ηγετών την Πέμπτη, εκτός εάν ο Τραμπ υποχωρήσει από τις απειλές του.

Το εμπορικό όπλο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε εμπλεκόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ένας από τους κύριους μοχλούς της ΕΕ κατά των ΗΠΑ: Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πιθανών μέτρων, όπως η επιβολή δασμών, περιορισμό των εξαγωγών στρατηγικών αγαθών ή αποκλεισμό αμερικανικών εταιρειών από διαγωνισμούς. Η απόφαση για τη χρήση του μέσου δεν θα ληφθεί ελαφρά τη καρδία, επειδή θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της ΕΕ.

