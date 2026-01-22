search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 01:28
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2026 23:49

Η Έμμα Στόουν με τις υποψηφιότητες για Όσκαρ για το «Bugonia» έσπασε το ρεκόρ που κατείχε η Μέριλ Στριπ

22.01.2026 23:49
EMMA_STONE2

Η Ακαδημία φαίνεται να λατρεύει την Έμμα Στόουν.

Η 37χρονη ηθοποιός έσπασε το ρεκόρ των Όσκαρ που κατείχε η Μέριλ Στριπ, μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Όσκαρ του 2026 την Πέμπτη.

Η Στόουν έλαβε υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia». Είναι επίσης υποψήφια ως παραγωγός για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Αυτές οι δύο υποψηφιότητες σημαίνουν ότι η Στόουν, σε ηλικία 37 ετών, είναι πλέον η νεότερη γυναίκα στην ιστορία των Όσκαρ που έχει φτάσει τις επτά συνολικά υποψηφιότητες.

Η Στριπ, 76 ετών, κατείχε το ρεκόρ από τότε που έλαβε την έβδομη υποψηφιότητά της για Όσκαρ σε ηλικία 38 ετών το 1988.

Αλλά η Στριπ εξακολουθεί να είναι η ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των βραβείων Όσκαρ, με συνολικά 21 υποψηφιότητες. Έχει κερδίσει τρεις φορές: Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου το 1980 για την ταινία «Kramer εναντίον Kramer», Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 1983 για την ταινία «Sophie’s Choice» και Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 2012 για την ταινία «The Iron Lady».

Οι προηγούμενες υποψηφιότητες της Στόουν για Όσκαρ περιλαμβάνουν αυτές του Β’ Γυναικείου Ρόλου το 2015 για την ταινία «Birdman» και του Β’ Γυναικείου Ρόλου το 2019 για την ταινία «The Favourite». Κέρδισε το βραβείο παραγωγού όταν το «Poor Things» ήταν υποψήφιο για την κατηγορία Καλύτερης Ταινίας το 2024.

Οι δύο νίκες της ήταν αυτές της Καλύτερης Ηθοποιού το 2017 για το «La La Land» και της Καλύτερης Ηθοποιού το 2024 για το «Poor Things».

Η Στόουν αντέδρασε στις υποψηφιότητές της για το «Bugonia» σε δήλωσή της στην εφημερίδα The Post την Πέμπτη.

«Ευχαριστώ την Ακαδημία για αυτές τις υποψηφιότητες και όλους όσους αφιέρωσαν την καρδιά τους στην ταινία «Bugonia», είπε. «Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει χωρίς τον σκηνοθέτη μας, τον Γιώργο. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για τη δημιουργική μας συνεργασία και φιλία».

«Μοιράζομαι αυτή την αναγνώριση με τον εξαιρετικά λαμπρό Τζέσι Πλέμονς και το αξιοσημείωτο καστ, το συνεργείο και τους παραγωγούς μας», συνέχισε ο Στόουν. «Το να βρίσκομαι στην παρέα όλων αυτών των απίστευτων υποψηφίων είναι πραγματική τιμή και είμαι βαθιά ευγνώμων».

Η ταινία «Bugonia» είναι υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες: Καλύτερης Ηθοποιού, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και Καλύτερης Ταινίας. 

1 / 3