Λέκκας: Γι’ αυτό χτυπήθηκε η Ανω Γλυφάδα από την κακοκαιρία – Το νότιο τμήμα του Υμηττού και η κληρονομημένη τρωτότητα

Για ακραία φαινόμενα στην περιοχή της Αττικής χθες, Τετάρτη, έκανε λόγο ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος επιχείρησε να εξηγήσει τις εικόνες που καταγράφηκαν στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας όπου έχασε τη ζωή της μια 56χρονη γυναίκα.

Όπως είπε στον ΣΚΑΙ «η ανάπτυξη των περιοχών αυτών και κυρίως των ακριβών έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες, χωρίς να υπάρχει ασφαλής χωροταξικός σχεδιασμός.

Έχουμε το νότιο τμήμα του Υμηττού που δομείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Ειδικά οι σχιστόλιθοι προσφέρουν μεγάλα φερτά υλικά γιατί διαβρώνονται εύκολα».

«Έτσι εκτός από το νερό που πέφτει – έπεσαν 140 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές της Αττικής – είναι η λεγόμενη στερεοπαροχή: Τα στερεά φερτά υλικά που παρασύρονται, αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού που ουσιαστικά κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία» συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας..

Στην ερώτηση γιατί είδαμε προβλήματα στις ίδιες περιοχές, ο κ. Λέκκας απάντησε «είναι οι ίδιες παθογένειες, δεν γίνεται κάτι πια, είναι μια κληρονομημένη τρωτότητα. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι τελείως στο κενό. Πρώτα πολεοδομούσαμε και μετά βλέπαμε τα προβλήματα. Πρέπει πρώτα να χαρτογραφήσουμε το πρόβλημα και στη συνέχεια να σχεδιάσουμε»

