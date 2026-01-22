Νέος πρόεδρος στον ΠΙΣ μετά την παραίτηση Εξαδάκτυλου

Νέος πρόεδρος στο «τιμόνι» του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου από χθες, μετά την παραίτηση που υπέβαλλε ο πλαστικός χειρουργός Αθανάσιος Εξαδάκτυλος κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του επιστημονικού συλλόγου.

Όπως ανακοινώθηκε νέος πρόεδρος ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος, Διευθυντής της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Ρόδου και αντιπρόεδρος του CEOM (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων).

Μετά από εκλογική διαδικασία:

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος.

αναλαμβάνει ο Α΄ αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Βασίλειος Ψυχογιός.

αναλαμβάνει Β΄ αντιπρόεδρος παραμένει ο κ. Βλαδίμηρος Παναγιωτίδης.

παραμένει Γενικός γραμματέας παραμένει ο κ. Δημήτριος Βαρνάβας.

παραμένει Ταμίας αναλαμβάνει ο κ. Ανδρέας Παπανδρούδης.

Σημειώνεται ότι η παραίτηση του κ. Εξαδάκτυλο δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Στις 23-12-2025, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με απόφαση του ακύρωσε τις εκλογικές διαδικασίες, κατά τις οποίες ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος εξελέγη πρόεδρος. Το αιτιολογικό του ΣτΕ ήταν ότι συμμετείχαν παρατύπως ιατρικοί σύλλογοι που δεν είχαν αυτό το δικαίωμα, καθώς είχαν ανοιχτές οικονομικές εκκρεμότητες με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

Ο απερχόμενος πρόεδρος κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ του ΠΙΣ δήλωσε: «Μετά από δύο θητείας στη θέση του προέδρου του ΠΙΣ, με καθαρή συνείδηση και υψηλό φρόνημα, ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος για μένα. Αφού ευχαριστήσω τους ιατρούς της χώρας για την εμπιστοσύνη τους και τους συνεργάτες μου για τη βοήθειά τους, με αίσθημα χαράς επιστρέφω στην απερίσπαστη άσκηση της πλαστικής χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο διάδοχό μου».

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε χθες με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του ΠΙΣ Κωνσταντίνο Κουτσόπουλο, και όπως ήταν φυσικό συζητήθηκε και η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ώθησε στην παραίτηση του κυρίου Εξαδάκτυλου.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κουτσόπουλο για τη σημερινή του εκλογή στη θέση του προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ευελπιστώ και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια πολύ καλή και παραγωγική συνεργασία. Θα αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες της γνωστής πρόσφατης δικαστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας όταν αυτή κοινοποιηθεί και το ζήτημα των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη των νέων προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου».

Ο νέος πρόεδρος του ΠΙΣ Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή η εκλογή στη θέση του προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Πρόθεση μου είναι να υπερασπίσω τα συμφέροντα των γιατρών και την ομαλή λειτουργία και πορεία του συλλόγου. Προσβλέπω σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό κ. Άδωνι Γεωργιάδη».

