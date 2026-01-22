search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 18:46
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2026 18:05

Ο Τσίπρας στη Βουδαπέστη με τον γιο του για τον Παναθηναϊκό

22.01.2026 18:05
Tsipras-Alexis

Στη Βουδαπέστη με τον μεγάλο του γιο Φοίβο – Παύλο βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να παρακολουθήσει το ματς του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος για την έβδομη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός θέλει ισοπαλία ή νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Ο Τσίπρας που είναι γνωστή η λατρεία για το τριφύλλι δεν θα μπορούσε να λείψει.

Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι ταξίδεψε στην ίδια πτήση με άλλους φιλάθλους.

Διαβάστε επίσης

Η κακοκαιρία, η απουσία Μητσοτάκη από το Νταβός και μία ουδετερότητα που ίσως μείνει χωρίς αντίκρισμα

Της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ΠΑΣΟΚ – Σειρά παίρνει η Νάντια Γιαννακοπούλου

Ο αποκλεισμός της συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ «αγχώνει» τους… Ακροκεντρώους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Moute-Egede
ΚΟΣΜΟΣ

«Απαράδεκτο να προσπαθούν να παραχωρήσουν τη χώρα μας» – Οι πρώτες αντιδράσεις στη Γροιλανδία για τη «συμφωνία» Τραμ-Ρούτε

Kimberly Guilfoyle
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Νταβός: Παρά τις τριβές για τη Γροιλανδία οι συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ θα προχωρήσουν

babis tsexia ydrogeios 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Viral o Τσέχος πρωθυπουργός: Αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η Γροιλανδία – Το αυτογκόλ με το βίντεο στα social

«Βόμβα» από Wall Street Journal: Έρχονται νέες κυρώσεις για τα πλοία που σπανε το εμπάργκο στη Βενεζουέλα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικό ρεσάλτο σε ρωσικό πετρελαιοφόρο στη Μεσόγειο – Αντίδραση από τη Μόσχα

Liz Hurley
LIFESTYLE

Λιζ Χάρλεϊ: «Λύγισε» η ηθοποιός στη δίκη κατά των ταμπλόιντ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 18:46
Moute-Egede
ΚΟΣΜΟΣ

«Απαράδεκτο να προσπαθούν να παραχωρήσουν τη χώρα μας» – Οι πρώτες αντιδράσεις στη Γροιλανδία για τη «συμφωνία» Τραμ-Ρούτε

Kimberly Guilfoyle
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Νταβός: Παρά τις τριβές για τη Γροιλανδία οι συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ θα προχωρήσουν

babis tsexia ydrogeios 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Viral o Τσέχος πρωθυπουργός: Αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η Γροιλανδία – Το αυτογκόλ με το βίντεο στα social

1 / 3