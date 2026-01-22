Ο Τσίπρας στη Βουδαπέστη με τον γιο του για τον Παναθηναϊκό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη Βουδαπέστη με τον μεγάλο του γιο Φοίβο – Παύλο βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να παρακολουθήσει το ματς του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος για την έβδομη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ο Παναθηναϊκός θέλει ισοπαλία ή νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Ο Τσίπρας που είναι γνωστή η λατρεία για το τριφύλλι δεν θα μπορούσε να λείψει.
Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι ταξίδεψε στην ίδια πτήση με άλλους φιλάθλους.
