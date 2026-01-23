Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο: Το συγκινητικό μήνυμα από τις κόρες του «Στρατηγού» του ελληνικού ποδοσφαίρου

Ένας χρόνος συμπληρώνεται το Σάββατο 24 Ιανουαρίου από τον θάνατο του Μίμη Δομάζου, του ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με το ελληνικό ποδόσφαιρο και έμεινε για πάντα γνωστός ως ο «Στρατηγός». Με αφορμή την επέτειο, οι κόρες του, Ράνια και Ευαγγελία Δομάζου-Μοσχολιού, τίμησαν τη μνήμη του πατέρα τους με μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή τους στο Facebook, οι δύο κόρες του Μίμη Δομάζου ευχαρίστησαν το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», τονίζοντας τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν για να κρατήσουν στη ζωή τον πατέρα τους.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «με κάθε δυνατή προσπάθεια» στάθηκαν δίπλα στο μεγάλο «10άρι» του ελληνικού ποδοσφαίρου στις πιο δύσκολες στιγμές.

Η στήριξη από φίλους, συμπαίκτες και τον κόσμο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους συγγενείς και φίλους που στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας, αλλά και στους παλιούς συμπαίκτες του Μίμη Δομάζου, οι οποίοι με τις σκέψεις και τις αναμνήσεις τους έδωσαν δύναμη στις κόρες του σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής τους.

Παράλληλα, ευχαρίστησαν τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ για τον σεβασμό με τον οποίο κάλυψαν την κατάσταση της υγείας του, αλλά και τον τελευταίο του αποχαιρετισμό, με αφιερώματα που τίμησαν την προσφορά και την πορεία του.

Αναφορά στον Παναθηναϊκό και στον Γιάννη Αλαφούζο

Στο μήνυμά τους, η Ράνια και η Ευαγγελία Δομάζου εξέφρασαν την εκτίμησή τους προς τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο, για τη συμπαράστασή του στο βαρύ πένθος της οικογένειας, αλλά και προς όλο τον φίλαθλο κόσμο, ανεξαρτήτως ομαδικών προτιμήσεων.

«Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που αγάπησε και θαύμασε τον αθλητή Μίμη Δομάζο, τον “Στρατηγό” του Παναθηναϊκού και αρχηγό του ελληνικού ποδοσφαίρου», σημειώνουν.

«Θα είναι πάντα κοντά μας»

Το μήνυμα των δύο κορών κλείνει με λόγια βαθιάς συγκίνησης, υπογραμμίζοντας πως, παρά την απώλειά του, ο Μίμης Δομάζος παραμένει παρών στη ζωή τους:

«Ο πατέρας μας θα είναι πάντα κοντά μας, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, στο φως του ουρανού».

Ο «Στρατηγός» του ελληνικού ποδοσφαίρου

Ο Μίμης Δομάζος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, στις 24 Ιανουαρίου 2025, ύστερα από επιπλοκές που ακολούθησαν οξύ πνευμονικό οίδημα. Η απώλειά του άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και μια βαριά παρακαταθήκη ήθους, αγωνιστικότητας και ποδοσφαιρικής ιδιοφυΐας.

