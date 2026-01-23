search
23.01.2026 13:00

Η BYD ήταν πρώτη σε πωλήσεις EV στην Ελλάδα το 2025

23.01.2026 13:00
byd_aftokinito_2301_1920-1080_new
credit: AP

Η BYD ηγείται της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, καταγράφοντας 1.825 ταξινομήσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μερίδιο της BYD στο κανάλι πώλησης λιανικής (retail) άγγιξε το 31,2%, αποτυπώνοντας την εμπιστοσύνη των ιδιωτών πελατών στην εταιρεία.

Παράλληλα, η μάρκα ενισχύει σταθερά τη θέση της και στα plug-in υβριδικά (PHEV), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της σε όλες τις μορφές εξηλεκτρισμού με εξωτερική παροχή ενέργειας.

Σε σχέση με το 2024, οι συνολικές πωλήσεις της BYD (EV και PHEV) αυξήθηκαν κατά 52,2%, φτάνοντας τις 2.402 μονάδες, εξέλιξη που υπογραμμίζει τη ραγδαία αποδοχή της μάρκας από το ελληνικό κοινό.

Τα μοντέλα που ξεχώρισαν είναι:

BYD Dolphin: Το Νο1 ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα για το 2025, με 722 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 8,1%. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην κατηγορία EV C-hatchback το μερίδιό του έφτασε το 76,9%, επιβεβαιώνοντας την ευρεία αποδοχή του από το αγοραστικό κοινό.

BYD ATTO 3: Κατέκτησε την πρώτη θέση στα ηλεκτρικά C-SUV, με 458 ταξινομήσεις και μερίδιο 27,3%, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

BYD Dolphin Surf: Αναδείχθηκε Νο1 στα ηλεκτρικά B-hatchback, με 285 μονάδες και μερίδιο 47,5%, χάρη στον συνδυασμό προσιτής τιμής, σύγχρονης τεχνολογίας και κορυφαίας ασφάλειας πέντε αστέρων (αξιολόγηση από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP).

SEAL U DM-i: Κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις plug-in υβριδικών οχημάτων στο κανάλι λιανικής (retail), ανεξαρτήτως κατηγορίας (οι συνολικές ταξινομήσεις ήταν 577). Το αποτέλεσμα αυτό αναδεικνύει την τεχνολογία Super Hybrid DM ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της BYD.

Η γκάμα Super Hybrid DM της BYD ενισχύεται περαιτέρω μέσα στη χρονιά με το σεντάν SEAL 5 DM-i, ενώ σύντομα αναμένονται δύο νέα SUV, τα ATTO 2 DM-i και SEALION 5 DM-i, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της μάρκας στην κατηγορία των PHEV.

