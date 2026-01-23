search
23.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

23.01.2026

Λάρισα: Άνδρας καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση για βιασμό ανήλικης

23.01.2026 09:55
Σε συνολική ποινή κάθειρξης εφτά ετών και ενός μηνός καταδικάστηκε χθες από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας ένας άνδρας για τα αδικήματα του βιασμού, της γενετήσιας πράξη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη και για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Οι πράξεις έγιναν στην Καρδίτσα το 2020 με την κοπέλα να αναφέρει τα όσα τραυματικά βίωσε από τον γείτονα της στους γονείς της οι οποίοι στη συνέχεια προχώρησαν σε καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με το larissanet.

Η δίκη που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών ολοκληρώθηκε χθες μετά από αρκετές συνεδριάσεις με την ομόφωνη καταδίκη του κατηγορουμένου.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ενόχληση της «στρατηγού» Διαμαντοπούλου για την κριτική στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ

ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν υπάρχει επιστροφή με τις ΗΠΑ»: Το Politico περιγράφει το βαρύ κλίμα πίσω από τις κλειστές πόρτες της Συνόδου στις Βρυξέλλες

ΥΓΕΙΑ

Μ. Βρετανία: Χιλιάδες μαθητές θα συμμετάσχουν σε μελέτη για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ψυχική υγεία

BUSINESS

Αλέξανδρος Εξάρχου – AKTOR: Η Ευρώπη να επιδοτήσει τον κάθετο ενεργειακό άξονα

LIFESTYLE

Θύμα κλοπής η Εύη Δρούτσα – Της απέσπασαν 23.000 ευρώ παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Άδωνι για την τραγωδία στην Ισπανία: «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά»

MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

