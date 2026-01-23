Λάρισα: Άνδρας καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση για βιασμό ανήλικης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε συνολική ποινή κάθειρξης εφτά ετών και ενός μηνός καταδικάστηκε χθες από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας ένας άνδρας για τα αδικήματα του βιασμού, της γενετήσιας πράξη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη και για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Οι πράξεις έγιναν στην Καρδίτσα το 2020 με την κοπέλα να αναφέρει τα όσα τραυματικά βίωσε από τον γείτονα της στους γονείς της οι οποίοι στη συνέχεια προχώρησαν σε καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με το larissanet.
Η δίκη που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών ολοκληρώθηκε χθες μετά από αρκετές συνεδριάσεις με την ομόφωνη καταδίκη του κατηγορουμένου.
