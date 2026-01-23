search
23.01.2026 09:06

Λάρισα: Ένοχοι δυο γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας

dikastirio aithousa – new

Ένοχους έκρινε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας δύο γονείς, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για πλημμελή φοίτηση των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, το σχολικό έτος 2020–2021.

Συνολικά στο εδώλιο έκατσαν 15 γονείς παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών με την ίδια κατηγορία.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, πρόκειται για γονείς μαθητών που εκείνη την περίοδο φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια σε περιοχές της Λάρισας, της Αγιάς και της Ελασσόνας και οι οποίοι δεν μεριμνούσαν για τη συστηματική παρουσία των παιδιών τους στο σχολείο, γεγονός που οδήγησε στην παρέμβαση της Εισαγγελίας.

Υπενθυμίζεται ότι η φοίτηση στο δημοτικό και στο γυμνάσιο είναι υποχρεωτική, εφόσον ο μαθητής δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

Όπως προέκυψε από τις απολογίες των κατηγορουμένων κατά τη χθεσινή διαδικασία, οι περισσότεροι από τους γονείς επέλεξαν να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο για προληπτικούς λόγους, καθώς στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπήρχαν συγγενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τελικά, δεκατρείς από τους δεκαπέντε γονείς αθωώθηκαν, ενώ οι δύο καταδικάστηκαν για κατ’ εξακολούθηση παραβίαση της υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών τους. Σε βάρος τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 8 και 10 μηνών αντίστοιχα, καθώς και χρηματικά πρόστιμα ύψους 700 και 900 ευρώ.

droutsa-liagkas-new
LIFESTYLE

Θύμα κλοπής η Εύη Δρούτσα – Της απέσπασαν 23.000 ευρώ παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ (Video)

katathlipsi new
ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι η νόσος-ταμπού που προκαλεί κατάθλιψη στους άνδρες – Υπάρχει θεραπεία;

farantouris 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης: «Δεν έχω καταλάβει γιατί με διέγραψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ – Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές» – Τι είπε για αμβλώσεις και Καρυστιανού (video)

kakokairia-123
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα 48ωρη κακοκαιρία προ των πυλών – Η πρόγνωση Μαρουσάκη για την ερχόμενη εβδομάδα

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή έδρας για τη δίκη των Τεμπών ζήτησε η Καρυστιανού: «Δεν έχω εμπιστοσύνη στη Λάρισα» – Τι είπε για το κόμμα της (video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

plakias_georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Άδωνι για την τραγωδία στην Ισπανία: «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά»

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

