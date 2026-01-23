Λάρισα: Ένοχοι δυο γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας

Ένοχους έκρινε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας δύο γονείς, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για πλημμελή φοίτηση των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, το σχολικό έτος 2020–2021.

Συνολικά στο εδώλιο έκατσαν 15 γονείς παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών με την ίδια κατηγορία.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, πρόκειται για γονείς μαθητών που εκείνη την περίοδο φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια σε περιοχές της Λάρισας, της Αγιάς και της Ελασσόνας και οι οποίοι δεν μεριμνούσαν για τη συστηματική παρουσία των παιδιών τους στο σχολείο, γεγονός που οδήγησε στην παρέμβαση της Εισαγγελίας.

Υπενθυμίζεται ότι η φοίτηση στο δημοτικό και στο γυμνάσιο είναι υποχρεωτική, εφόσον ο μαθητής δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

Όπως προέκυψε από τις απολογίες των κατηγορουμένων κατά τη χθεσινή διαδικασία, οι περισσότεροι από τους γονείς επέλεξαν να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο για προληπτικούς λόγους, καθώς στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπήρχαν συγγενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τελικά, δεκατρείς από τους δεκαπέντε γονείς αθωώθηκαν, ενώ οι δύο καταδικάστηκαν για κατ’ εξακολούθηση παραβίαση της υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών τους. Σε βάρος τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 8 και 10 μηνών αντίστοιχα, καθώς και χρηματικά πρόστιμα ύψους 700 και 900 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

Εξαφάνιση Λόρα: Η «άγνωστη» φίλη της που μένει στου Ζωγράφου – Ποια είναι η 18χρονη Άννα και τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα (23/1) στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί