ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 06:40
23.01.2026 03:34

Σε επιφυλακή η ΕΕ απέναντι στον Τραμπ: Αμφιβολίες για το «Συμβούλιο Ειρήνης» και έτοιμα αντίμετρα δισ. ευρώ – Στήριξη σε Γροιλανδία και Δανία

23.01.2026 03:34
ursula costa eu summit

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, παρά την υπαναχώρησή του από τις απειλές για επιβολή δασμών και την ένταση γύρω από τη Γροιλανδία, όπως κατέδειξε η έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

Τέσσερις άξονες από τη φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι στη Σύνοδο τέθηκαν τέσσερις βασικοί άξονες:

  • «Αδιαμφισβήτητη» αλληλεγγύη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία
  • Στήριξη στα έξι κράτη-μέλη που απειλήθηκαν με αμερικανικούς δασμούς
  • Διάλογος με την Ουάσινγκτον με «σταθερό αλλά μη κλιμακούμενο» τρόπο
  • Προετοιμασία εμπορικών αντίμετρων και μη δασμολογικών εργαλείων, εφόσον οι ΗΠΑ επανέλθουν σε επιθετικές πρακτικές

Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε βήμα πίσω, Ευρωπαίοι ηγέτες παραδέχθηκαν ότι η κρίση γύρω από τη Γροιλανδία «άφησε σημάδι» στις διατλαντικές σχέσεις.

Στο τραπέζι δασμοί 93 δισ. ευρώ και το «εμπορικό μπαζούκα»

Σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι «27» συζήτησαν το ενδεχόμενο επιβολής αντιποίνων ύψους έως και 93 δισ. ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα, καθώς και την ενεργοποίηση του Anti-Coercion Instrument, του λεγόμενου «εμπορικού μπαζούκα» της ΕΕ.

Αν και αρκετές πρωτεύουσες εμφανίζονται επιφυλακτικές, υπάρχει –όπως σημειώθηκε– «ισχυρή αίσθηση ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι απαραίτητο για να ληφθεί η σχετική απόφαση».

«Μεταξύ συμμάχων δεν συμπεριφέρεσαι έτσι. Η επιθετική γλώσσα απέναντι στην Ευρώπη έχει καταγραφεί», σχολίασε χαρακτηριστικά Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Σοβαρές αμφιβολίες» για το Συμβούλιο Ειρήνης Τραμπ

Ιδιαίτερα επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα αναφορικά με το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός.

«Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τον χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, το πεδίο δράσης του, τη διακυβέρνησή του και τη συμβατότητά του με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι το όργανο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εναλλακτικός, υπό τον έλεγχο Τραμπ, μηχανισμός απέναντι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αντίστοιχες επιφυλάξεις εξέφρασαν και άλλα κράτη-μέλη, με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ να κάνει λόγο για «πολλά άλυτα ζητήματα» σχετικά με την πρακτική λειτουργία του νέου σχήματος.

Θετικό το πάγωμα των δασμών – «Να προχωρήσει η εμπορική συμφωνία»

Την ίδια στιγμή, η ΕΕ χαιρέτισε την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να μην προχωρήσει –προς το παρόν– στην επιβολή νέων δασμών.

«Η ανακοίνωση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί στην Ευρώπη είναι θετική. Θα ήταν ασύμβατοι με τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ», τόνισε ο Αντόνιο Κόστα, υπογραμμίζοντας ότι πλέον το βάρος πρέπει να πέσει στην εφαρμογή της διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας.

«Η ΕΕ θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η Ένωση δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε πιέσεις ή εκβιασμούς.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ισχύ και τα μέσα. Θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή εξαναγκασμού και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο καταγγέλλει την «απροετοίμαστη» και δαπανηρή σύνοδο κορυφής και ζητά αλλαγή της ηγεσίας της ΕΕ

Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν (Video)

NYT: Υπό αμερικανική κυριαρχία περιοχές της Γροιλανδίας, μπλόκο σε γεωτρήσεις από Ρωσία και Κίνα στο «περίγραμμα της συμφωνίας»

