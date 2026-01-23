search
23.01.2026 18:28

Συνελήφθη ο Ολυμπιονίκης Ράιαν Γουέντινγκ ως αρχηγός κυκλώματος ναρκωτικών – Ήταν στη λίστα των «10 πιο καταζητούμενων» του FBI

23.01.2026 18:28
ryan-wedding-eksot

Συνελήφθη ο Καναδός αθλητής και Ολυμπιονίκης του snowboard, Ράιαν Γουέντινγκ, καθώς φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με αξιωματούχους επιβολής του νόμου που επικαλείται το NBC News.

Ο 44χρονος καταζητούνταν από το FBI με την κατηγορία ότι διηύθυνε εγκληματική οργάνωση, υπεύθυνη για τη μεταφορά περίπου 60 τόνων κοκαΐνης ετησίως στο Λος Άντζελες, μέσω φορτηγών από το Μεξικό

Ο Γουέντινγκ ήταν από τον Μάρτιο στη λίστα των δέκα πιο καταζητούμενων φυγάδων, με το FBI να προσφέρει 15 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη ή την καταδίκη του.

Μάλιστα, ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, συνέκρινε τον Γουέντινγκ με τους διαβόητους βαρόνους των ναρκωτικών, Πάμπλο Εσκομπάρ και Χοακίν «El Chapo» Γκουσμάν. 

Τον συνδέουν με δολοφονία ομοσπονδιακού μάρτυρα

Σημειώνεται ότι ο Καναδός Ολυμπιονίκης είχε ήδη κατηγορηθεί, σύμφωνα με κατηγορητήριο που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, για απόπειρα δολοφονίας και άλλες πράξεις που συνδέονται με τη δράση της εγκληματικής του οργάνωσης.

Τον Νοέμβριο αποσφραγίστηκε νέο κατηγορητήριο που συνέδεε τον Γουέντινγκ με τη δολοφονία ομοσπονδιακού μάρτυρα, ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει εναντίον του. 

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο μάρτυρας δολοφονήθηκε σε εστιατόριο, αφού ο Γουέντινγκ φέρεται να είχε βγάλει «επικήρυξη» για τον ίδιο και τη σύζυγό του, χρησιμοποιώντας καναδική ιστοσελίδα για να εντοπίσει το ζευγάρι.

Ο Γουέντινγκ κατηγορείται επίσης ότι χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για να αποκρύψει τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης.

